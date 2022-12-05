Вышел дублированный трейлер семейного фэнтези «Каспер»

Российский прокатчик «Кинологистика» выпустил дублированный трейлер мистического семейного фэнтези «Каспер». Несмотря на знакомую локализацию, к знаменитой франшизе о добром призраке картина не имеет никакого отношения. В оригинале лента имеет созвучное название Ghoster и даже похожую завязку, но это все равно другой продукт.

В центре сюжета окажется юная Элизабет Орен (Софи Проктор), получившая в наследство от своего двоюродного деда крупное поместье Эховиль, вокруг которого витают различные слухи о сверхъестественных сущностях. Вместе с добродушным отцом Джеймсом (Дж.Р. Браун) девочка отправляется на новое место. Прибыв на место, они быстро знакомится с загадочным обитателем замка в лице самого доброго в мире приведения, живущего в здании уже полвека. Вместе персонажам предстоит пережить головокружительное приключение, в ходе которого им нужно будет одолеть призрачного дракона Юту и освободить нового друга из ловушки зазеркалья. Ситуацию будут усложнять таинственный богач, мечтающий выкупить имение, и недружелюбные представители банка.

Постановщиком фильма выступил Райан Беллгардт («Руфус: Хроники волшебной страны»). Сценарий написали авторы мультфильма «Прыгучая братва» Ник Поллак, Джером Рейнер-Кальфон и Себастьен Семон. В остальной актерский состав вошли Джош Эскейг, Рэйчел Дж. Уиттл, Марлон Лэдд, Жерардо Давила, Дэйл Добсон, Джон Фаннелл, Денвер Джонсон и Дин Морган.

Отечественный релиз «Каспера» состоится сразу после новогодних праздников — 12 января 2023 года.