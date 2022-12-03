Ларс фон Триер допускает, что больше не будет снимать кино

Ларс фон Триер допускает, что уйдет из кино из-за диагностированной у него болезни Паркинсона. В новом интервью для журнала The New Yorker, посвященного выходу третьего сезона сериала «Королевство», легендарный режиссер заявил, что на данный момент у него нет идей о том, какую еще картину он мог бы добавить к своей и без того богатой фильмографии:

«Сейчас я не могу представить себе фильм, который я еще не снял, но который должен непременно снять прямо сейчас. Кроме того, из-за болезни Паркинсона, возможно, мне придется жить без кино».

Триер добавил:

«Я прекрасно осознаю риск того, что я начну делать так называемые «стариковские фильмы». Это картины, которые появляются на свет только потому, что режиссеры начинают мечтать повторить свой прошлый успех».

Также он сказал, что его вовсе не расстраивает необходимость бороться с Паркинсоном:

«Как частное лицо, я люблю медицину. Я принимаю много таблеток, потому что мне сейчас нужно лечить много разных болезней. Мне нравятся правила и границы. Мне также нравится, когда я стою спиной к стене. Я хочу найти что-то совершенно новое, чтобы сказать это миру».

Еще в сентябре 2022 в интервью IndieWire года режиссер подтвердил, что он хочет сделать творческий перерыв, чтобы сосредоточиться на своем здоровье:

«Я сделаю небольшой перерыв и придумаю, что делать дальше. Но я, конечно, надеюсь, что мое состояние улучшится. Паркинсон — это болезнь, от которой нельзя избавиться, но можно побороть ее симптомы. Мне просто нужно привыкнуть к тому, что меня постоянно трясет, и научиться не стыдиться показываться в таком виде перед людьми. А затем я продолжу делать то, что делал».

Также в разговоре с журналистами Variety на последнем Венецианском фестивале Триер признался, что он не в полной мере доволен тем, каким получился третий сезон «Королевства»:

«Все-таки из-за болезни я не смог быть в этом проекте тем режиссером, которым должен был быть. Мне жаль актеров сериала, но я думаю, что они хорошо справились со своими задачами».

Третий сезон «Королевства» под названием «Королевство: Исход» выйдет на российских цифровых платформах в декабре этого года. Точная дата пока что неизвестна.