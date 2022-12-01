Бен Аффлек обрисовал стратегию кинокомпании, которую он основал с Мэттом Дэймоном

На недавнем саммите New York Times DealBook Бен Аффлек рассказал о том, чем именно планирует заниматься кинокомпания Artists Equity, которую он недавно основал со своим давним другом и деловым партнером Мэттом Дэймоном. По словам Аффлека, студия будет разрабатывать «коммерчески направленные, но умные фильмы», которые придутся по душе широкой аудитории и которые «будут вспоминать даже 20 лет спустя»:

«Я не вижу противоречия между коммерческой направленностью и качеством. У боевиков аудитория больше, чем у небольших драм — я это понимаю. Просто некоторые жанры рассчитаны на более широкую аудиторию, и об этом надо помнить. Но в любом случае, давайте делать хорошее кино, давайте удивлять зрителей, давайте заинтересовывать их».

Аффлек также выразил надежду на то, что его новый режиссерский проект, который должен выйти на экраны в следующем году, станет первым успешным фильмом компании. Главную роль в пока безымянной картине сыграет Дэймон. Фильм расскажет о том, как компании Nike удалось заключить контракт с легендарным баскетболистом Майклом Джорданом. Всего же в 2023 году Artists Equity планирует выпустить три проекта, а в будущем увеличить темпы производства как минимум до пяти фильмов в год.

Основатели Artists Equity называют компанию платформой для монетизации своей интеллектуальной собственности, основанной на трех основных принципах: расширение доступа к прибыли для участников проектов, стимулирование монетизации интеллектуальной собственности за счет партнерских отношений с авторами и использование методов дистрибьюции, основанных на данных.