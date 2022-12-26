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Киноафиша Новости Павел Прилучный разбирается с дьявольскими кознями в трейлере второго сезона «Предпоследней инстанции»

Павел Прилучный разбирается с дьявольскими кознями в трейлере второго сезона «Предпоследней инстанции»

26 декабря 2022 10:27
Павел Прилучный разбирается с дьявольскими кознями в трейлере второго сезона «Предпоследней инстанции»

Продолжение комедийного фэнтези Okko обрело также дату премьеры.

Онлайн-кинотеатр Okko поделился дебютным трейлером второго сезона мистической комедии «Предпоследняя инстанция» с Павлом Прилучным в главной роли. В представленном ролике огласили официальную дату премьеры — продолжение сериала выйдет на стриминге 1 января.

Действие свежих эпизодов развернется спустя год после событий дебютного сезона. Максим (Прилучный) теперь возглавляет Управление по распределению душ (УПРД). До какого-то момента все работает как часы, но потом происходит неожиданный сбой. Внезапно человеческие души начинают в обход УПРД отправляться вместо Рая в Ад.

Вскоре становится ясно, что такой вопиющий произвол не может происходить без вмешательства Дьявола и его коварных приспешников. Темные силы заключают с людьми напрямую договоры о продаже душ, поэтому главному герою теперь предстоит разбираться в ситуации. Сделать это можно лишь одним единственным способом — убедить человека отказаться от дьявольских даров. Помощником Максима вновь окажется Валентина (Ирина Розанова), потому что злодейским посредником является возвращенный ею из Ада бывший муж Николай (Василий Кортуков).

К знакомым ролям вернутся Федор Добронравов, Дарья Мельникова, Николай Фоменко, Игорь Миркурбанов, Ирина Чериченко, Павел Комаров, Екатерина Васильева, Денис Синявский, Яна Кошкина, Сергей Епишев и Мария Преснякова, а среди новых лиц в касте заняты Равшан Куркова, Юрий Шлыков, Никита Тарасов, Сергей Чирков, Олег Васильков другие. Постановкой вновь занималась Ольга Акатьева.

Фото: Okko
Александр Цикалов
Александр Цикалов
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