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Киноафиша Новости Харрисон Форд вновь берет свои шляпу и кнут в первом трейлере «Индианы Джонса 5»

Харрисон Форд вновь берет свои шляпу и кнут в первом трейлере «Индианы Джонса 5»

2 декабря 2022 01:29
Харрисон Форд вновь берет свои шляпу и кнут в первом трейлере «Индианы Джонса 5»

Вместе с роликом фильм получил официальное название.

Киностудия Lucasfilm опубликовала долгожданный первый трейлер пятой части культовой приключенческой франшизы «Индиана Джонс». Вместе с выпуском ролика компания также объявила официальное название фильма — «Индиана Джонс и циферблат судьбы».

Главные роли в картине исполнили Харрисон Форд («Зов предков»), Мадс Миккельсен («Казино Рояль»), Фиби Уоллер-Бридж («Дрянь») и Бойд Холбрук («Песочный человек»).

Сюжет фильма все еще держится в секрете, однако несколько подробностей о нем из трейлера узнать все же возможно. Судя по всему, Индиана (Форд) пытается вести спокойную жизнь, оставив опасные авантюры в прошлом. Однако по какой-то причине он все же решается отправиться в еще одно приключение в компании своей крестницы Хелены (Уоллер-Бридж). Вместе героям предстоит пережить множество драк и перестрелок, головокружительных погонь на лошадях, мотоциклах и автомобилях, зрелищное сражение на крыше поезда и многое другое. Ранее в сети не раз появлялись слухи о том, что в концовке фильма статус центрального персонажа франшизы перейдет от Инди к Хелене. В ролике девушка участвует в экшен-сценах так же активно, как ее крестный отец, что может служить намеком на то, что она действительно станет новой главной героиней серии.

Кроме того, в трейлере можно мельком увидеть вернувшегося на экраны Салаха (Джон Рис-Дэвис), который сопровождал Инди в его приключениях в первом и третьем фильмах, персонажа Антонио Бандераса, который, по словам самого актера, является другом археолога, а также нацистского злодея Воллера (Миккельсен). Вместе с тем в ролике показали омоложенного с помощью компьютерной графики Форда.

Режиссером пятой части выступил двукратный номинант на премию «Оскар» Джеймс Мэнголд, наиболее известный по фильмам «Логан» и «Ford против Ferrari».

Премьера фильма «Индиана Джонс и циферблат судьбы» состоится 30 июня 2023 года.

Фото: Lucasfilm
Михаил Кручинин
Михаил Кручинин
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