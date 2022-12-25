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Киноафиша Новости Тест: кто ты из вселенной «Ведьмака»?

Тест: кто ты из вселенной «Ведьмака»?

25 декабря 2022 13:10
Тест: кто ты из вселенной «Ведьмака»?

Суровый Геральт, коварная Йеннифэр или храбрая Цири?

Тест: кто ты из вселенной «Ведьмака»?

25 декабря на стриминговой платформе Netflix стартовал новый фэнтезийный мини-сериал «Ведьмак: Происхождение». Сюжет повествует о событиях, произошедших более чем за 1000 лет до действий в оригинальном шоу «Ведьмак». В этот период мир чудовищ и волшебных существ соединился с человеческим миром воедино и на свет появился первый мутант. В преддверии выхода нового сериала предлагаем вспомнить уже знакомых нам персонажей и выбрать, на кого из них похож именно ты!

Алиса Лещинская
Алиса Лещинская
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