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Киноафиша Новости Тест: что из новогодних новинок тебе посмотреть?

Тест: что из новогодних новинок тебе посмотреть?

21 декабря 2022 18:00
Тест: что из новогодних новинок тебе посмотреть?

Романтическая комедия, мюзикл или нестандартный праздничный боевик?


 

Не за горами долгожданные праздники – время, когда можно перевести дух, поесть салатов, посмотреть любимые фильмы и не думать о работе и учебе. Еще одна хорошая новость – в последнее время вышло множество новинок, которые смогут разбавить будни и поднять новогоднее настроение даже самым привередливым зрителям. Мы подготовили самые яркие праздничные премьеры 2022 года для просмотра в одиночестве и в кругу близких. Хочешь узнать, что стоит посмотреть тебе? Жми на тест и проверяй!

Алина Маркина
Алина Маркина
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