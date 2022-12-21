Тест: что из новогодних новинок тебе посмотреть?

Не за горами долгожданные праздники – время, когда можно перевести дух, поесть салатов, посмотреть любимые фильмы и не думать о работе и учебе. Еще одна хорошая новость – в последнее время вышло множество новинок, которые смогут разбавить будни и поднять новогоднее настроение даже самым привередливым зрителям. Мы подготовили самые яркие праздничные премьеры 2022 года для просмотра в одиночестве и в кругу близких. Хочешь узнать, что стоит посмотреть тебе? Жми на тест и проверяй!