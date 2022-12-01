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В прокат выходит триллер о выживании с Дмитрием Нагиевым «На ощупь»

1 декабря 2022 15:56
В прокат выходит триллер о выживании с Дмитрием Нагиевым «На ощупь»

Главный герой бедует вслепую пробираться через дикий лес.

Сегодня в российском прокате состоялась премьера остросюжетного триллера о выживании «На ощупь», главную роль в котором сыграл Дмитрий Нагиев.

Главный герой — убежденный одиночка по имени Виктор (Нагиев). Протагониста тяготит множество проблем, включая сложную работу и испорченные отношения с сыном Владом (Владислав Ценев). В какой-то момент Виктор решает отмежеваться буквально от всех. Мужчина отказывается от бизнеса, друзей, привычного ритма жизни и даже семьи. У него остаются лишь уединенный дом в лесу и любимая собака. Получив желанное спокойствие, Виктор проводит будни за домашним бытом и охотой. Однажды во время охоты на медведя из-за самодельного разорвавшегося патрона герой практически полностью теряет зрение. В его глазах видны лишь очень размытые силуэты. Чтобы выбраться из смертельной западни, опальному отшельнику придется напрячь все органы чувств и буквально вслепую продираться через опасные дебри. В ходе неравной схватки с дикой природой раненый Виктор в полной мере прочувствует ценность отвергнутых им людей.

Исполнительными продюсерами картины выступают Сарик и Гевонд Андреасяны. Постановкой проекта по своему сценарию занимался 31-летний выпускник их киношколы Антон Мусс. В остальной исполнительский ансамбль ленты вошли Михаил Горевой, Анна Соловейчик, Михаил Евланов, Дарья Войновская, София Сальман, Данила Шевцов, Михаил Дорожкин и Сергей Тезов. Съемки фильма проходили с мая по июнь этого года в Московской и Тверской областях.

Фото: Централ Партнершип
Александр Цикалов
Александр Цикалов
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