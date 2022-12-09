Майк Флэнаган готовит сериал по циклу романов Стивена Кинга «Темная башня»

Режиссер Майк Флэнаган и продюсер Тревор Мэйси приобрели права на экранизацию цикла романов Стивена Кинга «Темная башня». Об этом сами кинематографисты рассказали в недавнем интервью Deadline, посвященного переходу их студии Intrepid Pictures от контракта с Netflix к сотрудничеству с Amazon.

По словам Флэнагана, он мечтал адаптировать «Темную башню» уже очень долгое время:

«Еще до нашей сделки с Amazon мы приобрели права на «Темную башню». Экранизация этой книги была моей главной мечтой на протяжении большей части жизни. Вообще эти права не вошли в наш договор с Amazon. Но это не означает, что они не смогут или не захотят в какой-то момент присоединиться к проекту. Сейчас мы разрабатываем его своими силами, и уже с нетерпением жаждем увидеть первые результаты работы».

Сама компания Amazon также ранее владела правами на «Темную башню» и работала над ее экранизацией. Производство дошло до создания пилотной серии, но срок договора истек, из-за чего Флэнаган и Мэйси смогли выкупить права.

Кроме того, Флэнаган сказал, что их адаптация серии романов будет состоять из сериала на пять сезонов и двух отдельных полнометражных фильмов. Именно из-за подробного, продуманного и масштабного плана экранизации Кинг и доверил права кинематографистам:

«Я отправил Кингу очень подробный план того, каким я хочу видеть этот проект. Именно благодаря этому он отдал нам права. Я бы ни за что не взялся за экранизацию, которая создавалась бы без уважения к его творчеству. Но он поддержал нас и был очень доволен этой задумкой».

Флэнаган и Мэйси в первую очередь известны как создатели знаменитых хоррор-сериалов «Полуночная месса» и «Призраки дома на холме». Последним их совместным проектом на данный момент являтеся шоу «Клуб полуночников», а в следующем году они выпустят на экраны «Падение дома Ашеров», экранизацию одноименного рассказа Эдгара Алана По.