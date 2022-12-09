Смотрите фильмы за 1
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Маша и Медведь в кино: 12 месяцев" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Новости Майк Флэнаган готовит сериал по циклу романов Стивена Кинга «Темная башня»

Майк Флэнаган готовит сериал по циклу романов Стивена Кинга «Темная башня»

9 декабря 2022 09:55
Майк Флэнаган готовит сериал по циклу романов Стивена Кинга «Темная башня»

Экранизацию уже поддержал сам писатель.

Режиссер Майк Флэнаган и продюсер Тревор Мэйси приобрели права на экранизацию цикла романов Стивена Кинга «Темная башня». Об этом сами кинематографисты рассказали в недавнем интервью Deadline, посвященного переходу их студии Intrepid Pictures от контракта с Netflix к сотрудничеству с Amazon.

По словам Флэнагана, он мечтал адаптировать «Темную башню» уже очень долгое время:

«Еще до нашей сделки с Amazon мы приобрели права на «Темную башню». Экранизация этой книги была моей главной мечтой на протяжении большей части жизни. Вообще эти права не вошли в наш договор с Amazon. Но это не означает, что они не смогут или не захотят в какой-то момент присоединиться к проекту. Сейчас мы разрабатываем его своими силами, и уже с нетерпением жаждем увидеть первые результаты работы».

Сама компания Amazon также ранее владела правами на «Темную башню» и работала над ее экранизацией. Производство дошло до создания пилотной серии, но срок договора истек, из-за чего Флэнаган и Мэйси смогли выкупить права.

Кроме того, Флэнаган сказал, что их адаптация серии романов будет состоять из сериала на пять сезонов и двух отдельных полнометражных фильмов. Именно из-за подробного, продуманного и масштабного плана экранизации Кинг и доверил права кинематографистам:

«Я отправил Кингу очень подробный план того, каким я хочу видеть этот проект. Именно благодаря этому он отдал нам права. Я бы ни за что не взялся за экранизацию, которая создавалась бы без уважения к его творчеству. Но он поддержал нас и был очень доволен этой задумкой».

Флэнаган и Мэйси в первую очередь известны как создатели знаменитых хоррор-сериалов «Полуночная месса» и «Призраки дома на холме». Последним их совместным проектом на данный момент являтеся шоу «Клуб полуночников», а в следующем году они выпустят на экраны «Падение дома Ашеров», экранизацию одноименного рассказа Эдгара Алана По.

Фото: Michael Whelan
Михаил Кручинин
Михаил Кручинин
Больше новостей в
Телеграм Вконтакте Я.Дзен
Комментировать
«Мои дети – самая важная часть моей жизни»: эксклюзивное интервью с актрисой театра и кино Еленой Подкаминской «Мои дети – самая важная часть моей жизни»: эксклюзивное интервью с актрисой театра и кино Еленой Подкаминской Читать далее 24 ноября 2022
Микротоки и не только: какие процедуры помогают Дженнифер Энистон выглядеть моложе Микротоки и не только: какие процедуры помогают Дженнифер Энистон выглядеть моложе Читать далее 9 декабря 2022
Тест: кто твой деймон? Тест: кто твой деймон? Читать далее 9 декабря 2022
Новая родня и новые враги: Киноафиша приглашает на показ первой серии второго сезона «Вампиров средней полосы» Новая родня и новые враги: Киноафиша приглашает на показ первой серии второго сезона «Вампиров средней полосы» Читать далее 6 декабря 2022
«Уэнсдэй» и не только: 7 главных фильмов и сериалов о семейке Аддамс «Уэнсдэй» и не только: 7 главных фильмов и сериалов о семейке Аддамс Читать далее 7 декабря 2022
Восход мрачной звезды: 7 фильмов и сериалов с Дженной Ортегой  Восход мрачной звезды: 7 фильмов и сериалов с Дженной Ортегой Читать далее 7 декабря 2022
Тест: угадай известный фильм по зимнему кадру Тест: угадай известный фильм по зимнему кадру Читать далее 8 декабря 2022
10 крутых пасхалок в «Уэнсдэй», которые вы могли не заметить 10 крутых пасхалок в «Уэнсдэй», которые вы могли не заметить Читать далее 8 декабря 2022
Кто станет новым преследователем Уэнсдэй: 5 версий Кто станет новым преследователем Уэнсдэй: 5 версий Читать далее 8 декабря 2022
Праздник к нам приходит: 5 сериалов, действие которых происходит в Рождество Праздник к нам приходит: 5 сериалов, действие которых происходит в Рождество Читать далее 10 декабря 2022
Назад в детство: 10 новых фильмов для тех, кто разучился верить в волшебство Назад в детство: 10 новых фильмов для тех, кто разучился верить в волшебство Читать далее 7 декабря 2022
Related video