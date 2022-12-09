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Киноафиша Новости Объявлены победители первого российского кинофестиваля «Зимний»

Объявлены победители первого российского кинофестиваля «Зимний»

9 декабря 2022 16:29
Объявлены победители первого российского кинофестиваля «Зимний»

Главную награду получила лента «Не хороните меня без Ивана».

Накануне в московском кинотеатре «Художественный» состоялось оглашение победителей первого российского кинофестиваля авторского кино «Зимний». Главную награду на мероприятии присудили ленте Любови Борисовой «Не хороните меня без Ивана», в которой рассказывается правдивая история, произошедшая в 1910 году в Якутии.

Призы за режиссуру и мужскую роль получили создатель криминальной драмы «Айта» Степан Бурнашев и ее центральная звезда Иннокентий Луковцев. В женской актерской категории отметили Анню Слю за ведущую роль в картине «Наводнение». В сценарном блоке первенствовали авторы фильма «Доктор», а специального приза удостоился актер Сергей Пускепалис.

Ниже приведен полный список победителей:

Лучший фильм:

  • «Не хороните меня без Ивана»;

Лучшая режиссура:

  • Степан Бурнашев — «Айта»;

Лучший сценарий:

  • «Доктор» — Тамара Бочарова, Артем Темников, Мария Ануфриева;

Лучшая мужская роль:

  • Иннокентий Луковцев — «Айта»;

Лучшая женская роль:

  • Анна Слю — «Наводнение»;

Лучшее визуальное решение:

  • «Большие змеи Улли-Кале»;

Специальный приз:

  • Актер Сергей Пускепалис;

Диплом жюри «За искренность»:

  • Актриса Ольга Симонова — «Медя».

В состав жюри вошли Елена Лядова, Никита Тарасов, драматург Дмитрий Данилов и сценарист Владимир Климов. Председателем жюри выступил режиссер Алексей Герман — младший. Учредителями смотра выступили Минкультуры РФ и компания «Альянс» при поддержке Российского фонда культуры.

Фото: Сахафильм
Александр Цикалов
Александр Цикалов
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