Объявлены победители первого российского кинофестиваля «Зимний»
Главную награду получила лента «Не хороните меня без Ивана».
Накануне в московском кинотеатре «Художественный» состоялось оглашение победителей первого российского кинофестиваля авторского кино «Зимний». Главную награду на мероприятии присудили ленте Любови Борисовой «Не хороните меня без Ивана», в которой рассказывается правдивая история, произошедшая в 1910 году в Якутии.
Призы за режиссуру и мужскую роль получили создатель криминальной драмы «Айта» Степан Бурнашев и ее центральная звезда Иннокентий Луковцев. В женской актерской категории отметили Анню Слю за ведущую роль в картине «Наводнение». В сценарном блоке первенствовали авторы фильма «Доктор», а специального приза удостоился актер Сергей Пускепалис.
Ниже приведен полный список победителей:
Лучший фильм:
- «Не хороните меня без Ивана»;
Лучшая режиссура:
- Степан Бурнашев — «Айта»;
Лучший сценарий:
- «Доктор» — Тамара Бочарова, Артем Темников, Мария Ануфриева;
Лучшая мужская роль:
- Иннокентий Луковцев — «Айта»;
Лучшая женская роль:
- Анна Слю — «Наводнение»;
Лучшее визуальное решение:
- «Большие змеи Улли-Кале»;
Специальный приз:
- Актер Сергей Пускепалис;
Диплом жюри «За искренность»:
- Актриса Ольга Симонова — «Медя».
В состав жюри вошли Елена Лядова, Никита Тарасов, драматург Дмитрий Данилов и сценарист Владимир Климов. Председателем жюри выступил режиссер Алексей Герман — младший. Учредителями смотра выступили Минкультуры РФ и компания «Альянс» при поддержке Российского фонда культуры.