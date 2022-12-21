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Киноафиша Новости В фильме «Ренфилд» Дракула в исполнении Николаса Кейджа будет фигурой в духе поп-арта

В фильме «Ренфилд» Дракула в исполнении Николаса Кейджа будет фигурой в духе поп-арта

21 декабря 2022 16:12
В фильме «Ренфилд» Дракула в исполнении Николаса Кейджа будет фигурой в духе поп-арта

В работе над образом актер вдохновлялся творчеством Энди Уорхола.

Николас Кейдж недавно стал лицом обложки специального номера журнала Empire. В сопроводительном интервью актер затронул свой грядущий комедийный хоррор «Ренфилд», где он воплотил роль самого графа Дракулы. По словам звезды, в работе над образом кровопийцы он вдохновлялся поп-артом, в частности, знаменитой мрачной картиной Энди Уорхола:

«Когда я полноценно прочувствовал задумку режиссера Криса МакКея, меня вдруг осенило, что это комедия с налетом поп-арта. Я внезапно подумал: «Это будет Дракула в духе поп-арта!». Энди Уорхол сделал великолепную картину Дракулы — черное изображение на черном фоне. Моя версия персонажа будет в стиле Уорхола».

В фильме «Ренфилд» Дракула в исполнении Николаса Кейджа будет фигурой в духе поп-арта

Одним поп-артом дело, разумеется, не ограничилось. Как в дальнейшем отметил Кейдж, он просто не мог обойти стороной готическую классику «Носферату» (1922) — из черно-белой ленты артист почерпнул некоторые поводки героя Макса Шрека.

Действие «Ренфилда» развернется в наши дни, а в центре сюжета окажутся токсичные отношения легендарного аристократа из Трансильвании (Кейдж) и его невезучего слуги Ренфилда (Николас Холт). Послушник древнего вампира в какой-то момент попытается разорвать нерушимую связь, что в итоге приведет его к знакомству с девушкой-полицейским (Аквафина) и парочкой жуликов в исполнении Бена Шварца и Шохре Агдашлу.

Студия Universal Pictures выпустит «Ренфилда» в кинотеатры 14 апреля 2023 года.

Фото: MEGA
Александр Цикалов
Александр Цикалов
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