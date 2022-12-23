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Киноафиша Новости Дэниэл Крэйг считает, что Бенуа Блану из «Достать ножи» не нужна история происхождения

Дэниэл Крэйг считает, что Бенуа Блану из «Достать ножи» не нужна история происхождения

23 декабря 2022 14:24
Дэниэл Крэйг считает, что Бенуа Блану из «Достать ножи» не нужна история происхождения

По мнению звезды, изюминка персонажа состоится как раз в его загадочности.

Одной из основных особенностей детектива Бенуа Блана из дилогии Райана Джонсона «Достать ножи» является его загадочность — у персонажа нет никакой предыстории. Во время интервью на программе Happy Sad Confused, посвященном релизу сиквела, журналист Джош Хоровиц поинтересовался у Дэниэла Крэйга о том, не хочет ли он когда-нибудь погрузиться в прошлом сыщика, чтобы придать ему глубину. Ответ звезды был однозначным — нет. Исполнитель считает, что в ауре таинственности и состоит изюминка его героя:

«Я думаю, вся прелесть как раз и заключается в том, что он просто внезапно появляется. Когда я смотрел на Питера Устинова в образе Эркюля Пуаро, то он тоже появлялся буквально из ниоткуда. Просто раскрывал дело и уходил дальше. Так что, мне кажется, что данный элемент таинственности крайне важен. Наш герой ведь не в центре внимания. Райан мастерски разыгрывает историю. За каждым его персонажем хочется наблюдать, а задача Бенуа заключается в том, чтобы оспаривать все. Он должен оставаться загадкой. Мне не нужно знать, чем он занимался в двенадцатилетнем возрасте».

Также артист поведал, что до сих пор не может поверить своей удаче. Проработав почти два десятилетия над бондианой, он даже и представить не мог, что однажды ему попадется подобный материал, который разрастется в целую франшизу. На съемках первого фильма об этом только лишь в шутку фантазировали, но всерьез никто не рассчитывал на столь большой успех.

Фильм «Достать ножи: Стеклянная луковица» доступен на сервисе Netflix с сегодняшнего дня.

Фото: Netflix
Александр Цикалов
Александр Цикалов
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