Дэниэл Крэйг считает, что Бенуа Блану из «Достать ножи» не нужна история происхождения

Одной из основных особенностей детектива Бенуа Блана из дилогии Райана Джонсона «Достать ножи» является его загадочность — у персонажа нет никакой предыстории. Во время интервью на программе Happy Sad Confused, посвященном релизу сиквела, журналист Джош Хоровиц поинтересовался у Дэниэла Крэйга о том, не хочет ли он когда-нибудь погрузиться в прошлом сыщика, чтобы придать ему глубину. Ответ звезды был однозначным — нет. Исполнитель считает, что в ауре таинственности и состоит изюминка его героя:

«Я думаю, вся прелесть как раз и заключается в том, что он просто внезапно появляется. Когда я смотрел на Питера Устинова в образе Эркюля Пуаро, то он тоже появлялся буквально из ниоткуда. Просто раскрывал дело и уходил дальше. Так что, мне кажется, что данный элемент таинственности крайне важен. Наш герой ведь не в центре внимания. Райан мастерски разыгрывает историю. За каждым его персонажем хочется наблюдать, а задача Бенуа заключается в том, чтобы оспаривать все. Он должен оставаться загадкой. Мне не нужно знать, чем он занимался в двенадцатилетнем возрасте».

Также артист поведал, что до сих пор не может поверить своей удаче. Проработав почти два десятилетия над бондианой, он даже и представить не мог, что однажды ему попадется подобный материал, который разрастется в целую франшизу. На съемках первого фильма об этом только лишь в шутку фантазировали, но всерьез никто не рассчитывал на столь большой успех.

Фильм «Достать ножи: Стеклянная луковица» доступен на сервисе Netflix с сегодняшнего дня.