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Киноафиша Новости Бравые норманны ищут славы по ту сторону Каттегата в трейлере второго сезона «Викингов: Вальхалла»

Бравые норманны ищут славы по ту сторону Каттегата в трейлере второго сезона «Викингов: Вальхалла»

15 декабря 2022 10:24
Бравые норманны ищут славы по ту сторону Каттегата в трейлере второго сезона «Викингов: Вальхалла»

Новые серии спин-оффа «Викингов» выйдут в январе следующего года.

Стриминговый сервис Netflix представил трейлер второго сезона эпического исторического сериала «Викинги: Вальхалла», который является спин-оффом популярного шоу «Викинги» от History Channel. Главные роли исполняют Сэм Корлетт («Леденящие душу приключения Сабрины»), Фрида Густавссон («В изоляции») и Лео Сутер («Поместье в Индии»).

События сериала разворачиваются в начале XI века. Шоу повествует о героических приключениях команды из трех самых известных когда-либо живших викингов — легендарного исследователя Лейфа Эрикссона (Корлетт), его вспыльчивой и упрямой сестры Фрейдис Эриксдоттер (Густавссон) и амбициозного принца Харальда Сигурдссона (Сутер). Второй сезон начнется со скитаний героев вскоре после трагического падения Каттегата — это событие разрушило их мечты и изменило их судьбы. Оказавшись простыми беглецами на просторах Скандинавии, они вынуждены вновь проявить свои амбиции и мужество за пределами своих фьордов.

Шоураннером второго сезона выступает Джеб Стюарт, ранее работавший над фильмами «Помеченный кровью», «Американские горки» и «Крепкий орешек». Режиссерами новых серий являются Моника Митчелл («Рыцарь перед Рождеством»), Киаран Доннелли («Череп и кости»), Эмер Конрой и Ян Мэттис («Батист»).

Премьера второго сезона «Викингов: Вальхалла» намечена на 12 января следующего года.

Фото: Netflix
Михаил Кручинин
Михаил Кручинин
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