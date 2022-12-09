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Киноафиша Новости К съемкам готовится комедия «Танцуй, Селедка!» с Александрой Бортич и Павлом Майковым

К съемкам готовится комедия «Танцуй, Селедка!» с Александрой Бортич и Павлом Майковым

9 декабря 2022 16:53
К съемкам готовится комедия «Танцуй, Селедка!» с Александрой Бортич и Павлом Майковым

Съемки пройдут в Туапсинском районе.

В Краснодарском крае идет активная подготовка к съемкам остроумной черной комедии «Танцуй, Селедка!», ведущие роли в которой сыграют Александра Бортич и Павел Майков. Основное производство картины пройдет в Туапсинском районе.

В центре сюжета этой интригующей и трогательной истории окажется взрослая москвичка, вынужденная вернуться в родные края по самому печальному поводу. Она приезжает на похороны родного отца, которого не видела уже около двадцати лет. Оказавшись в городе своего детства, главная героиня сталкивается переживает шок, когда папа внезапно оживает и настоятельно требует провести с ним последний день.

Ниже приведена цитата начальника отдела культуры Туапсинского района Юлии Даниловой, с гордостью отметившей, что это далеко не первый проект, который снимают в этом регионе:

«Наш район не в первый раз становится местом проведения киносъемок. В этом году, например, с успехом в кинотеатрах прошла премьера художественного фильма «Легенды «Орленка», снятого во Всероссийском детском Центре. Собственно, туапсинские виды украсили не один отечественный фильм: «Бриллиантовая рука», «Береговая охрана», «Красные браслеты». Здорово, что благодаря закону о поддержке кинематографии в Краснодарском крае мы получили возможность пиара наших исторических и природных памятников, потенциала нашего курорта».

Постановкой ленты займется актриса и режиссер Александра Лупашко («Ёлки 9», «Два», «Шестнадцать +»). За фильм отвечают «Черноморская киностудия» и кинокомпания СТВ. Рабочий процесс пройдет оперативно, потому что релиз уже предварительно намечен на март следующего года.

Фото: Legion-Media
Александр Цикалов
Александр Цикалов
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