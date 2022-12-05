Смотрите фильмы за 1 ₽
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Помнить" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Новости Съемки сиквела «Никто» должны пройти в следующем году

Съемки сиквела «Никто» должны пройти в следующем году

5 декабря 2022 15:03
Съемки сиквела «Никто» должны пройти в следующем году

Создатели хотят по всем фронтам превзойти оригинал.

Сиквел прошлогоднего боевика с Боб Оденкерком «Никто» может перейти на стадию съемок раньше, чем многие могли предположить. В эксклюзивном интервью порталу Collider продюсер экшена Келли МакКормик заявила, что при удачном стечении обстоятельств производство второй части начнется уже в 2023 году. Главная задача творческой команды — по всем фронтам превзойти оригинал:

«Мы надеемся приступить к производству в следующем году, поэтому держим пальцы скрещенными. Наша задача состоит в том, чтобы не просто для галочки сделать хороший сиквел, а создать по-настоящему качественное продолжение. Сейчас же нам нужно удостовериться, что мы идем в верном направлении. Если все будет хорошо, то высока вероятность, что мы приступим к съемкам уже в следующем году».

Первый фильм по сценарию Дерека Колстада («Джон Уик») поставил Илья Найшуллер («Хардкор»). Вместе со звездой «Лучше звоните Солу» в фильме снялись Алексей Серебряков, Конни Нильсен, Кристофер Ллойд и RZA. Творческая команда сиквела пока не объявлена.

Оригинальный фильм повествует о тихом семьянине по имени Хатч Мэнселл (Оденкерк), у которого есть темное прошлое и набор уникальных боевых навыков. Однажды главный герой переходит дорогу опасному криминальному авторитету и тот пытается его убить, после чего протагонист перестает сдерживаться и сам выходит на тропу войны.

Фото: Legion-Media
Александр Цикалов
Александр Цикалов
Больше новостей в
Телеграм Вконтакте Я.Дзен
Комментировать
«Мои дети – самая важная часть моей жизни»: эксклюзивное интервью с актрисой театра и кино Еленой Подкаминской «Мои дети – самая важная часть моей жизни»: эксклюзивное интервью с актрисой театра и кино Еленой Подкаминской Читать далее 24 ноября 2022
Тест: кто ты из сериала «Уэнсдэй»? Тест: кто ты из сериала «Уэнсдэй»? Читать далее 5 декабря 2022
Вы их не узнаете: как сейчас выглядят звезды культовых новогодних комедий Вы их не узнаете: как сейчас выглядят звезды культовых новогодних комедий Читать далее 4 декабря 2022
Шок и провокация: 7 фильмов, запрещенных к показу в разных странах мира Шок и провокация: 7 фильмов, запрещенных к показу в разных странах мира Читать далее 4 декабря 2022
Трогательные и со смыслом: 8 короткометражек Disney, которые точно не хуже известных мультфильмов  Трогательные и со смыслом: 8 короткометражек Disney, которые точно не хуже известных мультфильмов Читать далее 3 декабря 2022
Не только Крис: 6 классных фильмов с другими братьями Хемсвортами Не только Крис: 6 классных фильмов с другими братьями Хемсвортами Читать далее 5 декабря 2022
Об этом не говорят: 7 звезд Голливуда, страдавших от зависимостей Об этом не говорят: 7 звезд Голливуда, страдавших от зависимостей Читать далее 5 декабря 2022
Закрываем гештальт: 22 ярких фильма 2022 года, которые уже можно посмотреть онлайн Закрываем гештальт: 22 ярких фильма 2022 года, которые уже можно посмотреть онлайн Читать далее 3 декабря 2022
Тест: на какой волшебный фильм будет похожа ваша зима? Тест: на какой волшебный фильм будет похожа ваша зима? Читать далее 3 декабря 2022
Добро пожаловать в ад: 7 фильмов и сериалов про проклятые отели Добро пожаловать в ад: 7 фильмов и сериалов про проклятые отели Читать далее 6 декабря 2022
Что смотреть на выходных: фэнтези «Уиллоу», шпионский триллер и сразу две Тильды Суинтон Что смотреть на выходных: фэнтези «Уиллоу», шпионский триллер и сразу две Тильды Суинтон Читать далее 2 декабря 2022
Related video