Съемки сиквела «Никто» должны пройти в следующем году

Сиквел прошлогоднего боевика с Боб Оденкерком «Никто» может перейти на стадию съемок раньше, чем многие могли предположить. В эксклюзивном интервью порталу Collider продюсер экшена Келли МакКормик заявила, что при удачном стечении обстоятельств производство второй части начнется уже в 2023 году. Главная задача творческой команды — по всем фронтам превзойти оригинал:

«Мы надеемся приступить к производству в следующем году, поэтому держим пальцы скрещенными. Наша задача состоит в том, чтобы не просто для галочки сделать хороший сиквел, а создать по-настоящему качественное продолжение. Сейчас же нам нужно удостовериться, что мы идем в верном направлении. Если все будет хорошо, то высока вероятность, что мы приступим к съемкам уже в следующем году».

Первый фильм по сценарию Дерека Колстада («Джон Уик») поставил Илья Найшуллер («Хардкор»). Вместе со звездой «Лучше звоните Солу» в фильме снялись Алексей Серебряков, Конни Нильсен, Кристофер Ллойд и RZA. Творческая команда сиквела пока не объявлена.

Оригинальный фильм повествует о тихом семьянине по имени Хатч Мэнселл (Оденкерк), у которого есть темное прошлое и набор уникальных боевых навыков. Однажды главный герой переходит дорогу опасному криминальному авторитету и тот пытается его убить, после чего протагонист перестает сдерживаться и сам выходит на тропу войны.