Том Хэнкс ворчит и добреет в новом трейлере фильма «Мой ужасный сосед»

Кинокомпания Sony Pictures Entertainment выпустила новый трейлер комедийной драмы «Мой ужасный сосед» (A Man Called Otto). Главные роли в фильме исполнили Том Хэнкс («Прекрасный день по соседству»), Мариана Тревино («Клуб Ворон»), Рэйчел Келлер («Легион») и Мануэль Рульфо («Линкольн для адвоката».).

Картина основана на книге «Вторая жизнь Уве» шведского писателя Фредрика Бакмана, ставшего бестселлером номер один по версии New York Times. В центре истории — ворчливый старик Отто Андерсон (Хэнкс), который отказался от всех радостей в жизни после смерти своей жены. Герой уже близок к тому, чтобы решится на самоубийство. Однако в его мрачный мир внезапно врывается веселая молодая семья, поселившаяся по соседству. После знакомства с Отто мать семейства, Марисоль (Тревино) решает бросить вызов его пессимистическому мировоззрению и помочь взглянуть на жизнь немного по-другому.

Режиссером фильма выступил Марк Форстер, автор знаменитых картин «Волшебная страна» и «Бал монстров». Его фильм станет уже не первой экранизацией «Второй жизни Уве» — многие зрители также могут знать одноименную шведскую адаптацию 2015 года, снятую Ханнесом Холмом.

«Мой ужасный сосед» выйдет в мировой прокат 13 января 2023 года.