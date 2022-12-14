Смотрите фильмы за 1
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Новая игрушка" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Новости Netflix выпустил трейлер второго сезона сериала «Джинни и Джорджия»

Netflix выпустил трейлер второго сезона сериала «Джинни и Джорджия»

14 декабря 2022 14:38
Netflix выпустил трейлер второго сезона сериала «Джинни и Джорджия»

Продолжение семейной драмы выйдет в начале января.

Стрим-сервис Netflix представил трейлер второго сезона семейной драмы «Джинни и Джорджия». К своим главным ролям в продолжении вернулись Брианна Хоуи («Ловушка времени»), Антония Джентри («Мой сын — супергерой»), Дизель Ла Торрака («Агнцы божьи») и Феликс Маллард («Необыкновенный плейлист Зои»).

Сериал посвящен семье Миллеров, состоящей из матери Джорджии (Хоуи), ее дочери-подростка Джинни (Джентри) и маленького сына Остина (Ла Торрака). После смерти отца семейства они вместе переезжают в маленький городок Уэллсбери в надежде начать все с чистого листа. Миллеры устраиваются на новом месте, заводят друзей и кажется, что их жизни наконец начали налаживаться. Однако вскоре отношения инфантильной Джорджии и кажущейся более зрелой Джинни омрачаются темными тайнами их семейного прошлого, когда последняя выясняет, что ее мать может быть причастна к убийству.

Во втором сезоне Джинни попытается научиться жить с мыслью о том, что ради ее защиты Джорджия убила человека, и выстроить новые отношения с матерью. Кроме того, ее роман с Маркусом (Маллард) получит новый виток.

Шоураннером второго сезона выступает Дебра Дж. Фишер, ранее работавшая над такими проектами, как «Социо», «Ведьмы Ист-Энда» и «Мыслить как преступник».

Продолжение «Джинни и Джорджии» будет состоять из 10 эпизодов и выйдет на Netflix 5 января следующего года.

Фото: Netflix
Михаил Кручинин
Михаил Кручинин
Больше новостей в
Телеграм Вконтакте Я.Дзен
Комментировать
«Мои дети – самая важная часть моей жизни»: эксклюзивное интервью с актрисой театра и кино Еленой Подкаминской «Мои дети – самая важная часть моей жизни»: эксклюзивное интервью с актрисой театра и кино Еленой Подкаминской Читать далее 24 ноября 2022
«Аватар 2: Путь воды»: как создавался сиквел культовой картины Джеймса Кэмерона «Аватар 2: Путь воды»: как создавался сиквел культовой картины Джеймса Кэмерона Читать далее 14 декабря 2022
Вечная классика: 15 советских новогодних фильмов, проверенных временем Вечная классика: 15 советских новогодних фильмов, проверенных временем Читать далее 15 декабря 2022
Отправляемся в Европу: 6 необычных локаций, где снимали сериал «Уэнсдэй» Отправляемся в Европу: 6 необычных локаций, где снимали сериал «Уэнсдэй» Читать далее 14 декабря 2022
5 отличных рождественских фильмов которые вы наверняка никогда не видели  5 отличных рождественских фильмов которые вы наверняка никогда не видели Читать далее 14 декабря 2022
Веселые праздники: 16 комедий с новогодним настроением Веселые праздники: 16 комедий с новогодним настроением Читать далее 13 декабря 2022
Пойдем в кино: 5 веских причин посмотреть комедию «Непослушник 2» Пойдем в кино: 5 веских причин посмотреть комедию «Непослушник 2» Читать далее 15 декабря 2022
Киногороскоп 2023: гадаем по звездам кино Киногороскоп 2023: гадаем по звездам кино Читать далее 15 декабря 2022
Тест: какой ты Санта? Тест: какой ты Санта? Читать далее 13 декабря 2022
Заряд праздничного настроения: 13 атмосферных новогодних короткометражек Заряд праздничного настроения: 13 атмосферных новогодних короткометражек Читать далее 15 декабря 2022
Поверить в чудо: 12 детских новогодних фильмов со сказочной атмосферой Поверить в чудо: 12 детских новогодних фильмов со сказочной атмосферой Читать далее 14 декабря 2022
Related video