Netflix выпустил трейлер второго сезона сериала «Джинни и Джорджия»

Стрим-сервис Netflix представил трейлер второго сезона семейной драмы «Джинни и Джорджия». К своим главным ролям в продолжении вернулись Брианна Хоуи («Ловушка времени»), Антония Джентри («Мой сын — супергерой»), Дизель Ла Торрака («Агнцы божьи») и Феликс Маллард («Необыкновенный плейлист Зои»).

Сериал посвящен семье Миллеров, состоящей из матери Джорджии (Хоуи), ее дочери-подростка Джинни (Джентри) и маленького сына Остина (Ла Торрака). После смерти отца семейства они вместе переезжают в маленький городок Уэллсбери в надежде начать все с чистого листа. Миллеры устраиваются на новом месте, заводят друзей и кажется, что их жизни наконец начали налаживаться. Однако вскоре отношения инфантильной Джорджии и кажущейся более зрелой Джинни омрачаются темными тайнами их семейного прошлого, когда последняя выясняет, что ее мать может быть причастна к убийству.

Во втором сезоне Джинни попытается научиться жить с мыслью о том, что ради ее защиты Джорджия убила человека, и выстроить новые отношения с матерью. Кроме того, ее роман с Маркусом (Маллард) получит новый виток.

Шоураннером второго сезона выступает Дебра Дж. Фишер, ранее работавшая над такими проектами, как «Социо», «Ведьмы Ист-Энда» и «Мыслить как преступник».

Продолжение «Джинни и Джорджии» будет состоять из 10 эпизодов и выйдет на Netflix 5 января следующего года.