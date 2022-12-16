Сериал «Шантарам» с Чарли Ханнэмом ограничится одним сезоном

Многосерийная экранизация монументального романа Грегори Дэвида Робертса «Шантарам» так и не будет адаптирована в полном объеме. Как сообщает Deadline, стриминговый сервис Apple TV+ решил закрыть сериал с Чарли Ханнэмом в главной роли после первого сезона. Причина банальная: несмотря на знаменитый первоисточник, амбициозный проект так и не смог оправдать возложенных надежд в плане зрительской заинтересованности. Кроме того, критики приняли шоу без особого энтузиазма. Тем не менее, на оценки обычной аудитории это не особо повлияло.

Действие разворачивается в 1980-х годах, а в центре истории — сбежавший из австралийской тюрьмы бывший наркоман и грабитель Лин Форд (Ханнэм). Сумев выбраться из заключения, протагонист пытается затеряться в перенаселенном Бомбее, где он полностью переосмысливает свою жизнь. Там главный герой влюбляется в загадочную Карлу (Антония Деспла), знакомится с мафией и становится местным целителем, но в какой-то момент ему придется выбирать между свободой и любовью. Многие сюжетные линии из оригинала теперь так и не будут реализованы.

В многочисленный актерский состав вошли также Шубам Сараф, Александр Сиддиг, Электра Килби, Люк Паскуалино, Файсаль Баззи, Венсан Перес, Эльхам Эхсас, Суджая Дасгупта, Дэвид Филд, Рэйчел Камат, Габриэль Шарницки, Мэттью Джозеф и Моника Кумар. В качестве шоураннера и исполнительного продюсера выступил создатель «Карателя» Стив Лайтфут.

Заключительный двенадцатый эпизод «Шантарам» вышел на стриминге сегодня.