ТНТ представил трейлер новогодней комедии «СамоИрония судьбы»

Телеканал ТНТ выпустил трейлер новогодней комедии «СамоИрония судьбы». Главные роли в фильме исполнили Павел Воля («Снегурочка против всех»), Ольга Картункова («Жених»), Тимур Батрутдинов («Гороскоп на удачу»), Ольга Бузова («Держи удар, детка»), Филипп Киркоров («Последний богатырь: Посланник тьмы») и друние.

Картина представляет собой серию пародий на культовые советские ленты «Ирония судьбы, или С легким паром!», «Иван Васильевич меняет профессию», «Карнавальная ночь», а также популярные современные проекты, такие как «Да здравствует Цезарь!», «Игра в кальмара» и другие. По знакомому всем сюжету, Женя Лукашин (Воля) просит свою невесту Галю (Ляйсан Утяшева) отпустить его на новогодние посиделки в баню. Однако на этот раз Галя не хочет пускать жениха, ведь она посмотрела «Иронию судьбы» и знает, чем закончится его поход.

В это же время альтернативная версия Жени (Батрутдинов) все же уговаривает свою Галю (Бузова) и отправляется в баню, что приводит к ожидаемому результату — путанице в аэропорту, полету в Ленинград и попаданию в квартиру Нади (Картункова). Вскоре к героям присоединяется Ипполит (Киркоров). Но неожиданно на этом список гостей Нади в новогоднюю ночь не заканчивается, и через некоторое время ее квартиру начинают заполнять все более странные личности.

Режиссерами фильма выступили Миша Семичев и Роман Ким, для которых этот проект станет дебютом в кино. Ранее они сняли знаменитый клип на песню Киркорова «Цвет настроения синий». Эта композиция также будет исполнена певцом в «СамоИронии судьбы». Также в фильме прозвучат «Он тебя целует» группы «Руки вверх!», воссоединившейся спустя 16 лет специально для фильма, «Звенит январская вьюга» в исполнении Anna Asti, юмористический кавер на «Пять минут» Клавы Коки и другие хиты.

Премьера «СамоИронии судьбы» состоится 31 декабря.