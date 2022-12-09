Завершились съемки фильма «Байкеры» с Остином Батлером, Томом Харди и другими звездами

Накануне официально подошли к концу съемки криминальной драмы «Байкеры», главные роли в которой сыграли Том Харди и звезда «Элвиса» Остин Батлер. Новостью о завершении работы поделился в своем микроблоге один из членов команды фильма Тед Уильямс. Ниже приведен комментарий кинематографиста:

«Элвис покинул здание! Съемки «Байкеров» завершены! Спасибо за прекрасно проведенное время. Отличная команда, прекрасное время!».

Действие «Байкеров» развернется в 1960-х годах, а в центре повествования окажется мотоклуб со Среднего Запада. В картине будет показана постепенная трансформация общины мотоциклистов из крохотного приюта для изгоев с большой дороги до крупной и крайне опасной банды. Больше информации о сюжете фильма нет, но известно, что он вдохновлен культовой серией черно-белых снимков, сделанных фотографом Дэнни Лайоном.

В остальной актерский состав вошли Джоди Комер, Майкл Шеннон, Бойд Холбрук, Норман Ридус, Карл Глусман, Бо Напп, Дэймон Херриман, Эмори Коэн, Майк Фейст и Тоби Уоллес. Сценаристом и режиссером выступает создатель «Мада», «Укрытия» и «Лавинг» Джефф Николс. Производство курирует студия New Regency.

Премьера «Байкеров» состоится в 2023 году, точная дата пока не назначена.