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Киноафиша Новости Зло из лесного колодца: вышел трейлер фильма ужасов «С детьми что-то не так»

Зло из лесного колодца: вышел трейлер фильма ужасов «С детьми что-то не так»

21 декабря 2022 11:23
Зло из лесного колодца: вышел трейлер фильма ужасов «С детьми что-то не так»

Фильм об зловещих одержимых детях, охотящихся за своими родителями, выйдет на экраны в середине января.

Студия Paramount Pictures опубликовала трейлер хоррора «С детьми что-то не так». Главные роли в картине исполнили Зак Гилфорд («Клуб полуночников»), Аманда Крю («Силиконовая долина»), Алиша Вейнрайт («Мой сын — супергерой»), а также дети-дебютанты Бриелла Гуиса и Дэвид Мэттл.

По сюжету, две семейные пары и их дети отправляются на загородный отдых. Во время прогулки по лесу они случайно натыкаются на пещеру, ведущую к огромной бездне, таящей в себе нечто зловещее. Неизвестная темная сила захватывает разум детей. С каждой минутой их поведение становится все более странным: они начинают издеваться над своими родителями, на их лицах появляется дьявольская улыбка, а в глазах — жуткое мерцание. В трейлере можно увидеть, как одержимые дети сеют ужас и хаос, пока родители пытаются найти безопасное место, и разобраться в том, что же случилось.

Режиссером фильма выступила Роксанна Бенжамин, ранее работавшая над фильмом «Смертельная тропа» и популярными сериалами «Милые обманщицы: Первородный грех», «Леденящие душу приключения Сабрины» и «Ривердэйл». Сценарий написали Т.Дж. Симфел («З/Л/О: Новый вирус») и Дэвид Уайт («Незваные гости»).

Премьера «С детьми что-то не так» состоится 17 января.

Фото: Paramount Pictures
Михаил Кручинин
Михаил Кручинин
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