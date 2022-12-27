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Киноафиша Новости Сериал «Джинни и Джоржия»: все, что известно о втором сезоне

Сериал «Джинни и Джоржия»: все, что известно о втором сезоне

27 декабря 2022 15:18
Сериал «Джинни и Джоржия»: все, что известно о втором сезоне

В новых сериях девушке-подростку придется научиться жить с мыслью о том, что ее мать — убийца.

5 января на Netflix состоится премьера второго сезона сериала «Джинни и Джоржия». Главные роли в новых сериях вновь исполнили Брианна Хоуи («Изгоняющий дьявола»), Антония Джентри («Мой сын — супергерой»), Дизель Ла Торрака («Секреты, которые они хранят»), Феликс Маллард («Лок и ключ») и Сара Вайсгласс («Хороший доктор»).

Шоу повествует о семействе Миллеров, состоящем из матери Джорджии (Хоуи), ее дочери-подростке Джинни (Джентри) и маленьком сыне Остине (Ла Торрака). Из-за потери отца семья оказалась вынуждена переехать в маленький городок Уэллсбери, чтобы начать все с чистого листа. Со временем Джинни и Джорджия заводят новых друзей и знакомства, и кажется, будто их жизни наконец начали налаживаться. Однако эта идиллическая картина рушится, когда Джинни начинает подозревать, что ее мать может быть причастна к убийству.

В финале первого сезона Джинни разоблачает свою мать, обвиняя ее в убийстве отчима, и уходит из семьи. В это же время новый жених Джорджии переизбирается мэром Уэллсбери. Официальный синопсис второго сезона гласит:

«Как ты можно спокойно жить, зная, что твоя мать — убийца? Джинни придется найти ответ на этот вопрос. Узнав, что ее отчим Кенни умер не по естественным причинам, ей приходится мириться с тем фактом, что Джорджия не просто убила его, но убила именно для того, чтобы защитить свою дочь. Сама Джорджия же просто хочет оставить этот инцидент в прошлом, ведь ей, в конце концов, нужно спланировать свою свадьбу! Однако рано или поздно ее тайны все равно всплывают на поверхность».

Шоураннером новых серий выступает Дебра Дж. Фишер, ранее работавшая над такими сериалами, как «Социо», «Быть Мэри Джейн» и «Мыслить как преступник».

Фото: Netflix
Михаил Кручинин
Михаил Кручинин
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