Джеймс Кэмерон дал понять, что остаток своей режиссерской карьеры он посвятит «Аватару»

Вместе с тем он заявил, что с удовольствием даст реализовать некоторые свои идеи другим постановщикам.

Джеймс Кэмерон признался, что его немного расстраивает тот факт, что из-за постоянной работы над франшизой «Аватар» у него не остается времени на другие проекты. В иньервью Empire режиссер сказал, что хоть серия «Аватар» и невероятно огромна, все свои идеи он в ней реализовать не сможет:

«С одной стороны, мир «Аватара» настолько обширен, что в его рамках я могу рассказать все истории, которые хочу, а также опробовать многие стилистические приемы, которые я надеюсь изучить. Но, с другой стороны, да… время любого художника, конечно, очень ограничено. Я всегда буду с сожалением вспоминать о том, что некоторые идеи мне так и не удалось воплотить в жизнь».

На данный момент разработка «Аватара 3» находится на стадии постпроизводства, а «Аватар 4» уже частично снят. Судя по словам Кэмерона, он намеревается посвятить работе над франшизой большую часть своей оставшейся кинокарьеры.

Кэмерон добавил, что его очень радует, когда за реализацию его задумок берутся другие режиссеры:

«Мне нравится, когда другие режиссеры хотят изучить и реализовать некоторые мои идеи, как это сделала Кэтрин Бигелоу в фильме «Странные дни» и Роберт Родригес после того, как я передал ему руководство над съемками «Алиты: Боевой ангел». И я с нетерпением жду новых возможностей поработать с художниками, которыми восхищаюсь».

Режиссером фильма «Алита: Боевой ангел» (2019) изначально должен был стать Кэмерон, но из-за постоянной занятости на съемках серии «Аватар» пост режиссера был передан Родригесу.