Появились первые кадры из детективного сериала Райана Джонсона «Покерфейс»

Журнал Vanity Fair опубликовал подборку официальных кадров из многосерийного детектива Райана Джонсона «Покерфейс», в котором создатель «Достать ножи» реализовал свою давнюю мечту — сделал процедурал по классической схеме «загадка в неделю».

Ведущую роль в шоу сыграла звезда «Жизней матрешки» Наташа Лионн. Джонсон познакомился с актрисой на одной из голливудских вечеринок, и они сразу нашли общий язык. Тогда кинематографист рассказал актрисе общую концепцию шоу, а спустя некоторое время предложил ей ведущую ролью.

В центре сюжета окажется женщина по имени Чарли (Лионн), обладающая особым даром распознавать ложь. Главная героиня колесит по стране, и по пути распутывает разнообразные запутанные головоломки, поэтому каждый эпизод будет представлять собой законченную историю. Еще одна отличительная черта — серии сделаны (по возможности) в разных визуальных стилях.

Еще на раннем этапе Джонсон хотел, чтобы в сериале были задействованы актеры из его ближнего круга. Так в проект попали Джозеф Гордон-Левитт, Эдриан Броуди и еще ряд исполнителей, с которыми постановщик уже ранее сотрудничал. Джонсон выступил в качестве создателя, соавтора сценария и режиссера трех эпизодов (он снял две первые серии и девятую с Гордоном-Левиттом). В качестве шоураннеров он привлек Нору и Лиллу Цуккерман, работавших до этого над «Форс-мажорами» и «Агентами «Щ.И.Т.». Финальную десятую серию сняла создательница криминальной комедии «Зола» Яница Браво.

В остальной каст вошли Хлоя Севиньи, Бенджамин Братт, Даша Поланко, Лил Рел Хоуэри, Стефани Сюй, Дэвид Кастанеда, Меган Сури, Хонг Чау, Рон Перлман, Джамила Джамил, Черри Джонс, Луис Гусман, Тим Блейк Нельсон, Эллен Баркин, Ник Нолти, Чарльз Мелтон и другие.

Первые четыре эпизода «Покерфейса» выйдут на стрим-сервисе Peacock 26 января 2023 года.