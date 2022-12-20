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Киноафиша Новости «Аватар: Путь воды» стартует в российском прокате 22 декабря

«Аватар: Путь воды» стартует в российском прокате 22 декабря

20 декабря 2022 10:27
«Аватар: Путь воды» стартует в российском прокате 22 декабря

Фильм будет показан в полном профессиональном дубляже.

Согласно сообщению издания «Известия», кинотеатральный прокат блокбастера «Аватар: Путь воды» Джеймса Кэмерона в ряде городов России начнется уже послезавтра, 22 декабря. В этот день показы фильма стартуют во Владивостоке, Новосибирске, Красноярске, Якутске, Екатеринбурге и Казани.

«Аватар 2» останется лидером мирового проката, превзойдя «Вавилон» и «Кота в сапогах 2» Зрители смогут увидеть картину преимущественно в формате 2D (по неизвестным причинам в 3D ее обещает показать только красноярский кинотеатр «Луч») и разрешении 4K. Кроме того, лента будет снабжена полным профессиональным русским дубляжом, выполненным казахстанской студией MovieDalen.

По информации, имеющейся на данный момент, во всех остальных городах страны показы «Аватара: Путь воды» стартуют не раньше 12 января.

Кроме того, «Известия» отмечают, что жителям крупных городов, в особенности Москвы и Санкт-Петербурга, ради просмотра сиквела «Аватара», скорее всего, придется совершить поездку в небольшие областные кинотеатры. Это связано с тем, что прокат ленты будет проходить без соответствующего разрешения, ведь его можно получить только у представителей компании Disney, которая официально ушла с российского рынка. «Известия» заключают, что чем меньше в определенном населенном пункте сетевых кинотеатров, тем больше шанс, что в нем можно будет посмотреть фильм Кэмерона.

Фото: 20th Century Studios
Михаил Кручинин
Михаил Кручинин
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