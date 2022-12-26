Кинокомпания Сарика Андреасяна экранизирует «Денискины рассказы»

Адаптация будет состоять из игрового сериала, анимационного шоу и полнометражного фильма.

Сарик Андреасян в своем новом посте в социальных сетях объявил о том, что его студия «Кинокомпания братьев Андреасян» купила права на экранизацию цикла «Денискины рассказы» советского писателя Виктора Драгунского.

По словам Андреасяна, «Кинокомпания братьев Андреасян» планирует выпустить на основе произведений Драгунского пять сезонов игрового сериала, анимационное шоу и полнометражный фильм в течение следующих семи лет. Контракт на экранизацию был заключен 20 декабря.

Андреасян добавил, что на решение взяться за такой масштабный проект руководителей компании вдохновили успехи экранизации «Манюни» армянской писательницы Наринэ Абгарян. Разработкой адаптации тоже занималась «Кинокомпания братьев Андреасян». На данный момент проект состоит из полнометражного фильма и сериала, второй сезон которого вышел в онлайн-кинотеатре Okko 15 декабря. Режиссером всей франшизы выступил Арман Марутян.

В качестве дополнения Андреасян прикрепил к посту фотографию собственных детей и обложку книги Драгунского. Никаких других подробностей проекта, включая актерский состав, дату выхода и имя режиссера, он не сообщил.