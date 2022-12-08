Смотрите фильмы за 1
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Zillion. Клуб твоих грез" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Новости Древний демон преследует Уну Чаплин в трейлере хоррора «Колыбельная»

Древний демон преследует Уну Чаплин в трейлере хоррора «Колыбельная»

8 декабря 2022 15:40
Древний демон преследует Уну Чаплин в трейлере хоррора «Колыбельная»

За проект отвечает режиссер «Проклятия Аннабель» и оператор «Астрала».

В сети появился трейлер мрачного хоррора «Колыбельная», в котором героиня Уны Чаплин противостоит опасной мистической сущности. Картину выйдет в свет 16 декабря.

В центре сюжета окажется молодая мать, размеренная жизнь которой начинает стремительно меняться. Главная героиня находит для своего ребенка в древней книге старинную колыбельную и после этого вместе с ним она оказывается в смертельной опасности. То, что казалось ей благословением свыше, в итоге является песней по призыву жуткого древнего демона по имени Лилит. Теперь женщина как можно скорее должна найти способ остановить сверхъестественное чудовище. В противном случае Лилит заберет ее ребенка в преисподнюю.

Поставил фильм Джон Р. Леонетти — кинооператор, переквалифицировавшийся в режиссеры. Он стоял за камерами первого «Заклятия» и двух частей «Астрала», а в качестве режиссера снял «Проклятие Аннабель» и постапокалиптический триллер Netflix «Молчание». Сценарий написали авторы микробюджетного фильма ужасов «Песок» Алекс Гринфилд и Бен Пауэлл. В остальной актерский состав картины вошли Рамон Родригес, Лиэн Балабан, Мони Огунсуйи, Остин Болл, Адам Бернетт, Аарон Роджерс, Хейден Финкельштайн, Брайан МакКэйг и Кира Гулоэн.

Фото: Alcon Entertainment
Александр Цикалов
Александр Цикалов
Больше новостей в
Телеграм Вконтакте Я.Дзен
Комментировать
«Мои дети – самая важная часть моей жизни»: эксклюзивное интервью с актрисой театра и кино Еленой Подкаминской «Мои дети – самая важная часть моей жизни»: эксклюзивное интервью с актрисой театра и кино Еленой Подкаминской Читать далее 24 ноября 2022
Не только «Замерзшие»: 7 леденящих душу детективов Не только «Замерзшие»: 7 леденящих душу детективов Читать далее 6 декабря 2022
10 крутых пасхалок в «Уэнсдэй», которые вы могли не заметить 10 крутых пасхалок в «Уэнсдэй», которые вы могли не заметить Читать далее 8 декабря 2022
Микротоки и не только: какие процедуры помогают Дженнифер Энистон выглядеть моложе Микротоки и не только: какие процедуры помогают Дженнифер Энистон выглядеть моложе Читать далее 9 декабря 2022
Назад в детство: 10 новых фильмов для тех, кто разучился верить в волшебство Назад в детство: 10 новых фильмов для тех, кто разучился верить в волшебство Читать далее 7 декабря 2022
Кто станет новым преследователем Уэнсдэй: 5 версий Кто станет новым преследователем Уэнсдэй: 5 версий Читать далее 8 декабря 2022
Восход мрачной звезды: 7 фильмов и сериалов с Дженной Ортегой  Восход мрачной звезды: 7 фильмов и сериалов с Дженной Ортегой Читать далее 7 декабря 2022
Тест: угадай известный фильм по зимнему кадру Тест: угадай известный фильм по зимнему кадру Читать далее 8 декабря 2022
Тест: кто твой деймон? Тест: кто твой деймон? Читать далее 9 декабря 2022
«Уэнсдэй» и не только: 7 главных фильмов и сериалов о семейке Аддамс «Уэнсдэй» и не только: 7 главных фильмов и сериалов о семейке Аддамс Читать далее 7 декабря 2022
Новая родня и новые враги: Киноафиша приглашает на показ первой серии второго сезона «Вампиров средней полосы» Новая родня и новые враги: Киноафиша приглашает на показ первой серии второго сезона «Вампиров средней полосы» Читать далее 6 декабря 2022
Related video