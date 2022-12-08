Древний демон преследует Уну Чаплин в трейлере хоррора «Колыбельная»

В сети появился трейлер мрачного хоррора «Колыбельная», в котором героиня Уны Чаплин противостоит опасной мистической сущности. Картину выйдет в свет 16 декабря.

В центре сюжета окажется молодая мать, размеренная жизнь которой начинает стремительно меняться. Главная героиня находит для своего ребенка в древней книге старинную колыбельную и после этого вместе с ним она оказывается в смертельной опасности. То, что казалось ей благословением свыше, в итоге является песней по призыву жуткого древнего демона по имени Лилит. Теперь женщина как можно скорее должна найти способ остановить сверхъестественное чудовище. В противном случае Лилит заберет ее ребенка в преисподнюю.

Поставил фильм Джон Р. Леонетти — кинооператор, переквалифицировавшийся в режиссеры. Он стоял за камерами первого «Заклятия» и двух частей «Астрала», а в качестве режиссера снял «Проклятие Аннабель» и постапокалиптический триллер Netflix «Молчание». Сценарий написали авторы микробюджетного фильма ужасов «Песок» Алекс Гринфилд и Бен Пауэлл. В остальной актерский состав картины вошли Рамон Родригес, Лиэн Балабан, Мони Огунсуйи, Остин Болл, Адам Бернетт, Аарон Роджерс, Хейден Финкельштайн, Брайан МакКэйг и Кира Гулоэн.