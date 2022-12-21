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Стало известно, когда выйдет сиквел «Смерча»

21 декабря 2022 12:26
Стало известно, когда выйдет сиквел «Смерча»

Картина будет противостоять в прокате «Громовержцам» и мультфильму про Трансформеров.

Студия Universal Pictures огласила официальную дату релиза сиквела «Смерча». Продолжение знаменитого фильма-катастрофы выйдет в прокат 19 июля 2024 года. Главными прокатными конкурентами блокбастера станут мультфильм Paramount «Трансформеры: Новое поколение» и кинокомикс Marvel «Громовержцы».

Постановкой второй части, получившей название «Смерчи», займется создатель нашумевшей драмы «Минари» Ли Айзек Чун. Сценарий будущей картины написал автор «Выжившего» Марк Л. Смит. Продюсерскую команду возглавили Стивен Спилберг и Фрэнк Маршалл, но об актерском составе пока информации нет. Съемки начнутся в 2023 году.

Подробности сюжета пока не раскрываются. Оригинал же повествует о метеорологах, вступивших в неравное противостояние с грозным и малоизученным явлением природы. По слухам, в центре повествования на этот раз окажется повзрослевшая дочка персонажей Хелен Хант и покойного Билла Пэкстона и, судя по названию, увеличится количество разрушительных торнадо.

«Смерч», снятый режиссером Яном де Бонтом («Скорость»), вышел в 1996 году, собрав в мировом прокате почти полмиллиарда долларов при бюджете в $92 млн. Боссы Universal надеются получить от второй части не меньшую коммерческую отдачу.

Фото: Legion-Media
Александр Цикалов
Александр Цикалов
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