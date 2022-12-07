«Уэнсдэй» и не только: 7 главных фильмов и сериалов о семейке Аддамс

История инфернальной семейки Аддамс началась в 1938 году. Ее придумал карикатурист, который дал персонажам свою фамилию. Чарльз Аддамс ссоздал комикс для New Yorker, который рассказывал о Мортише, Гомесе, Уэнсдэй, Пагсли и их странных родственниках с необычными и даже пугающими хобби. Вспоминаем главные экранизации о семейке Аддамс, которые заслуживают внимания.

Премьера долгожданного сериала Тима Бертона о взрослении Уэнсдэй Аддамс, которой нравится издеваться над братом, шутить про смерть и убийства, состоялась 23 ноября. Сейчас «Уэнсдэй» – самое популярное шоу на Netflix. Сериал рассказывает о поступлении девочки-подростка в колледж, где героине предстоит узнать о своих сверхъестественных способностях. Уэнсдэй играет восходящая звезда фильмов ужасов – новая королева крика XXI века Дженна Ортега. Интересно, что Аддамсы в экранизации Бертона ближе к канону, чем все остальные их киноверсии. Романтичную и магнетическую Мортишу сыграла Кэтрин Зета-Джонс, а еще в сериале мы вновь встретились с самой известной Уэнсдэй в истории – Кристиной Риччи.

Уэнсдэй

3D-версия комикса Чарльза Аддамса несколько разочаровала фанатов фильмов Барри Зонненфельда, которые по праву считаются эталонными адаптацией истории странной семейки, однако мультфильм 2019 года – довольно легкий и забавный, поэтому его смело можно смотреть с детьми. В центре сюжета – биография Аддамсов и непростой подростковый период Уэнсдэй. В мультфильме много отсылок к современным хоррорам, например к новой версии «Оно», а Пагсли озвучил Финн Фулфхард, поэтому «Семейка» скорее рассчитана на молодую аудиторию, которой не свойственен такой снобизм, как поколению, которое выросло на дилогии, вышедшей в 1990-х. В анимационной версии 2019 года вы не найдете загробного очарования Аддамсов, хотя режиссеры и пытались оставить оригинальный черный юмор персонажей, у них получилась веселая, но слишком милая история для семейного просмотра. А вот продолжение мультфильма – «Горящий тур» 2021 – года получился совсем нелепым, поэтому вы не пожалеете, если пропустите его.

Семейка Аддамс (2019)

Две картины Барри Зонненфельда давно стали культовыми и для многих являются неотъемлемой частью каждого Хеллоуина. Готические черные комедии про семейку Аддамс, члены которой развлекаются как умеют – вырывают динамит, пытают друг друга, откапывают давно умерших родственников, выращивают ядовитые растения, метают ножи в родных и обожают все ужасно мрачное и жуткое. Звучит, конечно, безумно, но за над чудаковатыми выходками персонажей никогда не надоест смеяться, а саркастические высказывания Уэнсдэй и меланхолические размышления Мортиши давно разобрали на цитаты.

Готическая атмосфера, возведенная в абсолют, шокирующие шутки и простая идея о том, что нужно принимать своих близких такими, какие они есть, – то, за что мы полюбили обаятельные и немного безумные черные комедии Зонненфельда, ну а еще за идеальное воплощение Уэнсдэй Аддамс (Кристина Риччи), которую кто-то вряд ли сможет превзойти, даже Дженна Ортега. Продолжение двух частей 1998 года – «Воссоединение семейки Аддамс», которое снял другой режиссер, полностью заменивший каст, – оказалось настолько провальным, что его даже не показывали в кинотеатрах.

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Ценности семейки Аддамс

Семейка Аддамс (1973)

Веселый и забавный анимационный сериал, в котором все персонажи будто сошли со страниц комикса Аддамса. Возможно, в детстве у кого-то даже были кассеты с этим многосерийным мультфильмом. «Семейка Аддамс» 1973 года – очень своеобразная адаптация оригинального произведения, в которую добавили существенные изменения, но они тем не менее не отнимают у готической истории ее первозданный шарм. Аддамсы больше не живут в особняке, а путешествуют по Америке в жутковатом доме на колесах, попадая в комичные ситуации. Мультфильм 1973 года по-настоящему ностальгический и олдскульный, поэтому, если вы его не видели, срочно советуем это исправить!

Семейка Аддамс (1973)

Скуби-Ду встречает семейку Аддамс (Новые дела Скуби-Ду) (1972)

За год до мультсериала 1973 года вышел специальный выпуск «Новых дел Скуби-Ду», посвященный встрече главных героев с Аддамсами, серия называлась «Пропавшая Среда». Это было первое мультипликационное воплощение героев комикса. Фанаты Аддамсов были в восторге от спешла и требовали сольного продолжения, которое не заставило себя ждать. Таинственное исчезновение Уэнсдэй, мистическая атмосфера и неожиданные секреты дома самой загадочной и необычной семейки США – то, что вас ждет при просмотре.

Новые дела Скуби-Ду

Семейка Аддамс (1964)

Пожалуй, самая очаровательная и образцовая экранизация комикса про Аддамсов, которую некоторые из вас наверняка могли даже видеть по телевизору – ее показывали по некоторым каналам в начале нулевых. Черно-белый сериал, песню из заставки которого многие знают наизусть, получился просто идеальным – со смелым мрачным юмором, веселой хоррор-атмосферой и готической эстетикой, которая буквально гипнотизирует зрителя, а от магической красоты Мортиши невозможно оторваться. Телешоу стало очень точной адаптацией романа благодаря консультациям Чарльза Аддамса, который присутствовал на съемках. Советуем начинать знакомство с Аддамсами с этого сериала.