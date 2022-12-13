Вышел трейлер драмы «Алькаррас», завоевавшей в этом году главный приз Берлинского кинофестиваля
Картина также была выдвинута испанской киноакадемией на «Оскар».
Стриминговый сервис MUBI опубликовал трейлер испанской драмы «Алькаррас», ставшей лауреатом премии «Золотой медведь» на прошлом Берлинском кинофестивале. Новый ролик приурочен к скорому выходу ленты в американский прокат, который состоится 6 января.
Режиссером картины выступила Карла Симон Пипо, автор семейной драмы «Лето 1993-го», которая получила приз за лучший дебют на том же Берлинском кинофестивале, а также была удостоена множество номинаций и призов «Гойя».
«Алькаррас» повествует о семье трудолюбивых фермеров, выращивающих персики у города Лерида в провинции Каталония на северо-востоке Испании. Однажды члены семейства с ужасом узнают, что им грозит выселение с собственной земли.
Сюжет картины во многом вдохновлен опытом родственников самой Симон Пипо, которая называет свой фильм «хроникой ожидания предсказанной смерти». Она написала сценарий в соавторстве с местным писателем Арнау Виларо, чтобы как можно точнее показать на экране подлинную атмосферу Лериды и Каталонии. Главные роли в картине также исполнили местные непрофессиональные актеры Джозеп Абад, Джорди Пуйоль Дольсет, Анна Отин и другие. Для всех них эта лента стала дебютной.
Фильм уже собрал 2,33 млн евро (2,47 млн долларов) в домашнем прокате, заняв пятое место в рейтинге самых кассовых испанских фильмов 2022 года. Он также был удостоен одиннадцати номинаций на премию «Гойя» и выдвинут испанской киноакадемией как номинант на «Оскар».