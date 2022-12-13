Вышел трейлер драмы «Алькаррас», завоевавшей в этом году главный приз Берлинского кинофестиваля

Стриминговый сервис MUBI опубликовал трейлер испанской драмы «Алькаррас», ставшей лауреатом премии «Золотой медведь» на прошлом Берлинском кинофестивале. Новый ролик приурочен к скорому выходу ленты в американский прокат, который состоится 6 января.

Режиссером картины выступила Карла Симон Пипо, автор семейной драмы «Лето 1993-го», которая получила приз за лучший дебют на том же Берлинском кинофестивале, а также была удостоена множество номинаций и призов «Гойя».

«Алькаррас» повествует о семье трудолюбивых фермеров, выращивающих персики у города Лерида в провинции Каталония на северо-востоке Испании. Однажды члены семейства с ужасом узнают, что им грозит выселение с собственной земли.

Сюжет картины во многом вдохновлен опытом родственников самой Симон Пипо, которая называет свой фильм «хроникой ожидания предсказанной смерти». Она написала сценарий в соавторстве с местным писателем Арнау Виларо, чтобы как можно точнее показать на экране подлинную атмосферу Лериды и Каталонии. Главные роли в картине также исполнили местные непрофессиональные актеры Джозеп Абад, Джорди Пуйоль Дольсет, Анна Отин и другие. Для всех них эта лента стала дебютной.

Фильм уже собрал 2,33 млн евро (2,47 млн долларов) в домашнем прокате, заняв пятое место в рейтинге самых кассовых испанских фильмов 2022 года. Он также был удостоен одиннадцати номинаций на премию «Гойя» и выдвинут испанской киноакадемией как номинант на «Оскар».