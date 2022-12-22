Тимур Бекмамбетов продал своим партнерам кинокомпанию Bazelevs

По информации издания РБК, Тимур Бекмамбетов продал российскую часть своей студии Bazelevs генеральному продюсеру компании Лале Рустамове и ее коммерческому директору Тимуру Асадову. Точную сумму сделки стороны не раскрывают, однако Рустамова в своем комментарии сказала, что операция стала возможна благодаря сборам недавних «Ёлок 9», а также продаже прав на некоторые фильмы студии российским цифровым площадкам и телевизионным каналам.

Теперь Рустамова и Асадов владеют равными долями в Bazelevs. Первая сохранит свой пост и будет заниматься разработкой корпоративной стратегии, а второй станет генеральным директором и будет отвечать за операционное управление. В ближайшее время компания планирует убрать упоминания Бекмамбетова со своего сайта, а в следующем году — провести ребрендинг.

По словам Рустамовой, Бекмамбетов уже давно хотел продать Bazelevs, чтобы снять с себя административные обязанности и полностью сконцентрироваться на творчестве. Хотя в данный момент он полностью вышел из российского кинобизнеса, компания продолжит сотрудничать с ним как с автором сценариев и постановщиком.

Как режиссер Бекмамбетов наиболее известен по нескольким частям франшизы «Ёлки», блокбастеру «Бен-Гур», военному фильму «Девятаев», а также фантастическим боевикам «Ночной дозор» и «Дневной дозор». В 2018 году его картина «Профиль» была удостоено приза зрительских симпатий на Берлинском кинофестивале.