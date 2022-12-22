Тимур Бекмамбетов продал своим партнерам кинокомпанию Bazelevs
Знаменитый продюсер ушел из бизнеса, чтобы сконцентрироваться на творчестве.
По информации издания РБК, Тимур Бекмамбетов продал российскую часть своей студии Bazelevs генеральному продюсеру компании Лале Рустамове и ее коммерческому директору Тимуру Асадову. Точную сумму сделки стороны не раскрывают, однако Рустамова в своем комментарии сказала, что операция стала возможна благодаря сборам недавних «Ёлок 9», а также продаже прав на некоторые фильмы студии российским цифровым площадкам и телевизионным каналам.
Теперь Рустамова и Асадов владеют равными долями в Bazelevs. Первая сохранит свой пост и будет заниматься разработкой корпоративной стратегии, а второй станет генеральным директором и будет отвечать за операционное управление. В ближайшее время компания планирует убрать упоминания Бекмамбетова со своего сайта, а в следующем году — провести ребрендинг.
По словам Рустамовой, Бекмамбетов уже давно хотел продать Bazelevs, чтобы снять с себя административные обязанности и полностью сконцентрироваться на творчестве. Хотя в данный момент он полностью вышел из российского кинобизнеса, компания продолжит сотрудничать с ним как с автором сценариев и постановщиком.
Как режиссер Бекмамбетов наиболее известен по нескольким частям франшизы «Ёлки», блокбастеру «Бен-Гур», военному фильму «Девятаев», а также фантастическим боевикам «Ночной дозор» и «Дневной дозор». В 2018 году его картина «Профиль» была удостоено приза зрительских симпатий на Берлинском кинофестивале.