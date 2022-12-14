Добро пожаловать во вселенную «Джона Уика»: Норман Ридус получил роль в боевике «Балерина»

Звезда «Ходячих мертвецов» Норман Ридус присоединился к новой крупной киновселенной. Как сообщает Deadline, актер пополнил каст снимающегося уже больше месяца боевика «Балерина», являющегося спин-оффом экшен-франшизы «Джон Уик».

Какая именно роль отведена Ридусу, пока неизвестно. Главную героиню воплотит Ана де Армас, а вместе с ней в съемках принимают участие Анжелика Хьюстон, Каталина Сандино Морено, Иэн МакШейн, Лэнс Реддик и Киану Ривз, у которого в «Балерине» лишь камео. Продюсер Эрика Ли по поводу присоединения Ридуса к проекту заявила:

«Мы все обожаем Нормана и уверены, что фанаты будут тоже воодушевлены тем, что он примкнул к вселенной «Джона Уика». Он идеально дополнил актерский состав «Балерины».

Постановкой фильма занимается Лен Уайзман — режиссер первых двух частей «Другого мира», «Крепкого орешка 4.0» и ремейка «Вспомнить все». Над сценарием поочередно работали Шэй Хаттен («Армия мертвецов») и Эмиральд Феннелл («Девушка, подающая надежды»).

Сюжет пока известен лишь в общих чертах. В центре повествования окажется молодая девушка, ставшая смертоносным киллером после убийства своего отца. Она жаждет отмщения, поэтому открывает охоту на всех виновных.

Студия Lionsgate пока не определилась с датой премьеры картины.