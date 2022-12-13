Объявлены номинанты на премию «Золотой глобус» 2022

В понедельник, 12 декабря, были объявлены номинанты на юбилейную 80-ю ежегодную премию «Золотой глобус».

По количеству номинаций лидирует «Банши Инишерина» Мартина МакДоны, который фигурирует сразу в восьми категориях. Следом за ним идет фантастический боевик «Всё везде и сразу» Дэна Квана и Дэниэла Шайнерта, получивший шесть номинаций. Историческая картина «Вавилон» Дэмьена Шазелла и автобиографическая драма «Фабельманы» Стивена Спилберга получили по пять номинаций.

За звание лучшего драматического фильма борются «Аватар: Путь воды» Джеймса Кэмерона, «Тар» Тодда Филда, «Топ Ган: Мэверик» Дожзефа Косински, «Элвис» База Лурмана и «Фабельманы». В номинации Лучший фильм (мюзикл или комедия) представлены «Банши Инишерина», «Всё везде и сразу» и «Вавилон», а также «Треугольник печали» Рубена Эстлунда и «Достать ножи: Стеклянная луковица» Райана Джонсона.

В телевизионных категориях лидерство удерживает «Начальная школа «Эбботт», получившая пять номинаций. Следом за ней идут сериалы «Корона», «Монстр: История Джеффри Дамера», «Убийства в одном здании», «Пэм и Томми» и «Белый лотос», каждый из которых получил по четыре номинации.

В этом году вручение «Золотого глобуса» пройдет на фоне скандалов, связанных с сомнительными методами организации и управления премией со стороны Голливудской ассоциации иностранной прессы. Например, Брендан Фрейзер, получивший номинацию в категории «Лучший актер (драма)» за свою роль в фильме «Кит» Даррена Аранофски, еще в 2018 году обвинил президента ассоциации Филипа Берка в сексуальных домогательствах, поэтому отказался от участия в церемонии. А Том Круз, узнав об обвинениях в адрес ассоциации, лично вернул свои «Золотые глобусы», выигранные за долгую карьеру. В ответ на общественную критику организация пообещала увеличить расовое и этническое разнообразие своего членства, а также отказалась от практики принятия подарков и открыла горячую линию для сообщений о должностных преступлениях.

Церемония награждения состоится 10 января. Ее ведущим выступит Джеррод Кармайкл.