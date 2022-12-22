Полнометражный фильм «Лютер» с Идрисом Эльбой получил дату премьеры

Предстоящее полнометражное продолжение культового теледетектива «Лютер» обрело официальное название и несколько свежих кадров с главным героем в исполнении Идриса Эльбы. Картина выйдет на сервисе Netflix с подзаголовком «Падшее солнце». Кроме того, стало известно, что фильм выйдет на стриминге в марте следующего года. Точная дата пока не анонсирована.

В следующей главе истории жутко невезучего лондонского сыщика Джона Лютера, который при необходимости с легкостью может переступить черту закона, протагонист столкнется с беспощадным серийным убийцей. Пока детектив сидит за решеткой, жестокий маньяк поэтапно погружает его родной Лондон во мрак. Мучимый неудачей в поимке киберпсихопата, который теперь нагло издевается над ним, Лютер решается на побег из тюрьмы, чтобы довести дело до финала любой ценой. На этот раз главного героя ожидает более глобальное приключение, которое будет разворачиваться не только на грязных улицах британской столицы, но и в других локациях.

Вместе с Эльбой в основной каст вошли Энди Серкис, Синтия Эриво и Дермот Краули. Сценарий написали создатель оригинального шоу BBC Нил Кросс, а постановкой фильма занимался Джэми Пэйн, до этого снявший несколько серий оригинального сериала, а также эпизоды «Вторжения», «Чужестранки» и «Алиениста».