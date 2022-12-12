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Киноафиша Новости Дженна Ортега и ее коллега по «Уэнсдэй» сыграют возлюбленных в фильме «Зима, весна, лето или осень»

Дженна Ортега и ее коллега по «Уэнсдэй» сыграют возлюбленных в фильме «Зима, весна, лето или осень»

12 декабря 2022 14:42
Дженна Ортега и ее коллега по «Уэнсдэй» сыграют возлюбленных в фильме «Зима, весна, лето или осень»

Съемки картины в данный момент проходят в Солт-Лейк-Сити.

Дженна Ортега и Перси Хайнс Уайт, исполнившие главные роли в недавнем сериале «Уэнсдэй», вновь снимутся вместе в мелодраме под названием Winter Spring Summer or Fall («Зима, весна, лето или осень»). Об этом стало известно из интервью Уайта изданию Popternative:

«Мне нравится работать с Дженной. Мы сейчас вместе работаем над фильмом, который снимается в штате Юта, весело проводим время вместе».

Дженна Ортега и ее коллега по «Уэнсдэй» сыграют возлюбленных в фильме «Зима, весна, лето или осень» Лента до сих пор не была официально анонсирована, но авторам портала Just Jared удалось узнать о нем некоторые подробности. В центре сюжета — Реми и Барнс, «два очень разных подростка, которые случайно встречаются зимой. Они проводят вместе четыре дня, которые навсегда меняют их жизни». Роли влюбленных исполнят Ортега и Уайт. На этой неделе в сети появилось видео, в котором их можно увидеть вместе на съемках.

Режиссером картины выступает Тиффани Полсен, ранее работавшая в качестве продюсера над романтической комедией «Пара на праздники» с Эммой Робертс и Люком Брейси. Ранее она публиковала в своих социальных сетях фотографии с площадки, судя по которым съемки нового фильма идут еще с октября в Солт-Лейк-Сити, столице Юты. На одном из фото также можно увидеть оператора Грэхэма Роббинса («Незабываемое Рождество»).

Фото: Legion-Media
Михаил Кручинин
Михаил Кручинин
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