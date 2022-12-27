Сериал «Агентство «Справедливость»: актерский состав и сюжет

Вчера в эфире телеканала НТВ стартовал многосерийный детектив «Агентство «Справедливость», который повествует о профессионалах правосудия, объединяющихся для борьбы со злом. В связи с премьерой делимся подробной информацией о новинке.

В центре повествования Александр Косарев — неподкупный судья из Зеленоборска, который всегда следует личным принципам и никогда не прогибается перед элитой. В какой-то момент протагонисту приходится вынести строгий приговор по неоднозначному делу следователя Константина Холмогорова, решившего пойти на должностное преступление, чтобы наказать насильника. Сыщика осуждают на семь лет тюрьмы за то, что он подкинул преступнику улики. После этого Косарев переживет трагедию — его жена и сын становятся жертвами убийства. На фоне печальных обстоятельств судья сразу же подает в отставку, но спустя годы прошлое вновь напоминает о себе, когда Александр пересекается с отсидевшим Холмогоровым и последний вновь становится объектом внимания правоохранительных органов. Константин оказывается жертвой подставы, но теперь Косарев на его стороне. Таким образом, объединившись с экс-следователем, бывшим экспертом-криминалистом и лишенной статуса адвоката женщиной, Косарев формирует неформальное агентство «Справедливость».

Главную роль в шоу сыграл Владимир Ильин, а образ Холмогорова воплотил Дмитрий Миллер. В остальной исполнительский ансамбль вошли Виктория Заболотная и Иван Батарев, а также Ольга Нижник, Елена Калабина, Антон Григорьев, Кира Кауфман, Евгений Добряков и Виталий Кравченко. Постановкой занимался жанровый специалист Алан Дзоциев («Ментовские войны 11», «Канцелярская крыса»).