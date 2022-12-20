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Киноафиша Новости Сериал «Монастырь» стал абсолютным рекордсменом «Кинопоиска»

Сериал «Монастырь» стал абсолютным рекордсменом «Кинопоиска»

20 декабря 2022 12:34
Сериал «Монастырь» стал абсолютным рекордсменом «Кинопоиска»

«Лига справедливости Зака Снайдера» и прочие хиты платформы остались позади.

Сериал с Анастасией Ивлеевой «Монастырь» стал абсолютным рекордсменом онлайн-кинотеатра «Кинопоиск». За месяц с момента премьеры шоу посмотрели свыше 2,2 млн подписчиков. Финальный шестой эпизод вышел в конце прошлой недели и, вероятно, в честь этого пресс-служба видеосервиса решила поделиться успехами многосерийной драмы.

«Монастырь» обогнал по просмотрам не только все сериалы цифровой платформы, но и нашумевшие полнометражные блокбастеры, включая «Лигу справедливости Зака Снайдера», «Венома 2» и «Дюну». Свой первый зрительский миллион сериал получил еще в стартовую неделю, что тоже является выдающимися показателем.

Главная героиня — обаятельная тусовщица Мария (Ивлеева), привыкшая жить за чужой счет. На отдыхе в Эмиратах она вместе с женой миллиардера едет в ночной клуб, однако вечеринка выходит из-под контроля и на утро девушка оказывается в одиночестве и без денег. Марии угрожает опасность, поэтому она отправляется в Россию, но и дома небезопасно. Единственным спокойным местом для нее оказывается монастырь. Таким образом Мария открывает для себя новую жизненную главу.

В актерском составе также задействованы Филипп Янковский, Марк Эйдельштейн, Мария Миронова, Джаник Файзиев, Светлана Иванова, Наталья Кудряшова, Мария Абашова, Артем Быстров и Павел Ворожцов. Шоураннером выступает Александра Ремизова («Триггер»), а постановкой эпизодов занимался Александр Молочников («Скажи ей»).

Фото: Кинопоиск
Александр Цикалов
Александр Цикалов
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