Кинокомпания Никиты Михалкова готовит фильм «Бременские музыканты»

На недавнем питчинге проектов Фонда кино кинокомпания «ТРИТЭ», созданная и руководимая Никитой Михалковым, представила публике свой новый проект — картину «Бременские музыканты», основанную на знаменитом одноименном советском мультфильме.

Оригинальные «Бременские музыканты» режиссера Инессы Ковалевской вышли на экраны в 1969 году. Мультфильм основан на одноименной сказке братьев Гримм, однако он достаточно сильно отклонился от первоисточника. Главных персонажей картины озвучили Эльмира Жерздева, Олег Анофриев и Анатолий Горохов.

По словам представителей «ТРИТЭ», новый фильм будет представлять собой «роуд-муви» с множеством дополнительных по отношению к оригиналу сюжетных линий. Например, в картине покажут детство Трубадура и его знакомство со своей будущей музыкальной труппой животных. Для создания последних авторы планируют использовать аниматронику и пластический грим. На презентации также были показаны несколько примеров работы над их образами.

«ТРИТЭ» уже провела кастинг на главные роли в своем проекте. В актерский состав фильма вошли:

Тихон Жизневский («Майор Гром: Чумной Доктор») — Трубадур

Константин Хабенский («Огонь») — Сыщик

Сергей Бурунов («Родные») — Король

Мария Аронова («Пара из будущего») — Королева разбойников

Ирина Горбачева («Аритмия») — Кошка

Дмитрий Дюжев («Вербное воскресенье») — Осел

Юра Борисов («Калашников») — Петух

Точная дата выхода фильма пока не установлена.