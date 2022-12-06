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Кинокомпания Никиты Михалкова готовит фильм «Бременские музыканты»

6 декабря 2022 16:46
Кинокомпания Никиты Михалкова готовит фильм «Бременские музыканты»

Главную роль в картине исполнит звезда «Майора Грома: Чумной Доктор».

На недавнем питчинге проектов Фонда кино кинокомпания «ТРИТЭ», созданная и руководимая Никитой Михалковым, представила публике свой новый проект — картину «Бременские музыканты», основанную на знаменитом одноименном советском мультфильме.

Оригинальные «Бременские музыканты» режиссера Инессы Ковалевской вышли на экраны в 1969 году. Мультфильм основан на одноименной сказке братьев Гримм, однако он достаточно сильно отклонился от первоисточника. Главных персонажей картины озвучили Эльмира Жерздева, Олег Анофриев и Анатолий Горохов.

По словам представителей «ТРИТЭ», новый фильм будет представлять собой «роуд-муви» с множеством дополнительных по отношению к оригиналу сюжетных линий. Например, в картине покажут детство Трубадура и его знакомство со своей будущей музыкальной труппой животных. Для создания последних авторы планируют использовать аниматронику и пластический грим. На презентации также были показаны несколько примеров работы над их образами.

Кинокомпания Никиты Михалкова готовит фильм «Бременские музыканты» Кинокомпания Никиты Михалкова готовит фильм «Бременские музыканты»
Кинокомпания Никиты Михалкова готовит фильм «Бременские музыканты» Кинокомпания Никиты Михалкова готовит фильм «Бременские музыканты»

«ТРИТЭ» уже провела кастинг на главные роли в своем проекте. В актерский состав фильма вошли:

  • Тихон Жизневский («Майор Гром: Чумной Доктор») — Трубадур
  • Константин Хабенский («Огонь») — Сыщик
  • Сергей Бурунов («Родные») — Король
  • Мария Аронова («Пара из будущего») — Королева разбойников
  • Ирина Горбачева («Аритмия») — Кошка
  • Дмитрий Дюжев («Вербное воскресенье») — Осел
  • Юра Борисов («Калашников») — Петух

Точная дата выхода фильма пока не установлена.

Фото: Союзмультфильм; кинокомпания «ТРИТЭ»
Михаил Кручинин
Михаил Кручинин
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