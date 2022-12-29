Смотрите фильмы за 1
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Чебурашка" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Новости У Дэмьена Шазелла есть двухчасовая версия «Вавилона», снятая на iPhone

У Дэмьена Шазелла есть двухчасовая версия «Вавилона», снятая на iPhone

29 декабря 2022 14:30
У Дэмьена Шазелла есть двухчасовая версия «Вавилона», снятая на iPhone

Она была снята на заднем дворе дома режиссера при участии всего двух актеров.

В новом интервью изданию Entertainment Weekly Дэмьен Шазелл рассказал о том, что обладает двухчасовой бюджетной версией своего фильма «Вавилон», снятой на обычную камеру iPhone на заднем дворе его дома.

По словам режиссера, во время подготовки к съемкам масштабной исторической картины он решил записать его полную репетицию с актерами Диего Калвой Эрнандесом, сыгравшим в фильме Мэнни Торреса, и Оливией Хэмилтон, исполнившей роль режиссера Рут Адлер. Сам Калва Эрнандес добавил, что их собрание на заднем дворе было «очень необычной ситуацией».

Действие «Вавилона» разворачивается в 20-х годах прошлого века, когда Голливуд начинает переходить от немого кино к звуковому. Радикальные перемены в киноиндустрии затрагивают жизни и карьеры самых разнообразных людей, в том числе главных героев: звезды уходящей немой эпохи Джека Конрада (Брэд Питт), многообещающей молодой актрисы Нелли Ларой (Марго Робби), уже упомянутого Мэнни (Калва Эрнандес) и джазового трубача Сидни Палмера (Джован Адепо). Критики приняли картину крайне неоднозначно, на данный момент ее рейтинг на агрегаторе RottenTomatoes составляет всего 55%.

Фото: Paramount Pictures
Михаил Кручинин
Михаил Кручинин
Больше новостей в
Телеграм Вконтакте Я.Дзен
Комментировать
«Мои дети – самая важная часть моей жизни»: эксклюзивное интервью с актрисой театра и кино Еленой Подкаминской «Мои дети – самая важная часть моей жизни»: эксклюзивное интервью с актрисой театра и кино Еленой Подкаминской Читать далее 24 ноября 2022
Не Хогвартсом единым — что смотреть на ТВ после «отмены» «Гарри Поттера» Не Хогвартсом единым — что смотреть на ТВ после «отмены» «Гарри Поттера» Читать далее 30 декабря 2022
От «джунглей в стакане» до безумно дорогого скотча: 9 напитков в фильмах Гая Ричи От «джунглей в стакане» до безумно дорогого скотча: 9 напитков в фильмах Гая Ричи Читать далее 30 декабря 2022
Когда и где фильм «Последний богатырь» покажут по телевизору Когда и где фильм «Последний богатырь» покажут по телевизору Читать далее 28 декабря 2022
Когда покажут «Один дома» по телевизору? Когда покажут «Один дома» по телевизору? Читать далее 28 декабря 2022
Новогодний стол, как в Хогвартсе: кулинарный гид по миру волшебников Новогодний стол, как в Хогвартсе: кулинарный гид по миру волшебников Читать далее 28 декабря 2022
Телепрограмма на сегодня: 30 декабря 2023 года для всех каналов Телепрограмма на сегодня: 30 декабря 2023 года для всех каналов Читать далее 30 декабря 2022
Вместо «Одного дома»: 10 фильмов последних лет для поднятия праздничного настроения Вместо «Одного дома»: 10 фильмов последних лет для поднятия праздничного настроения Читать далее 30 декабря 2022
Как менялся образ Чебурашки — от Успенского до нового фильма Как менялся образ Чебурашки — от Успенского до нового фильма Читать далее 27 декабря 2022
«Реальная любовь» и не только: 10 фильмов, которые смотрят на Новый год в разных странах «Реальная любовь» и не только: 10 фильмов, которые смотрят на Новый год в разных странах Читать далее 28 декабря 2022
Время любви и волшебства: 10 лучших рождественских ромкомов Время любви и волшебства: 10 лучших рождественских ромкомов Читать далее 29 декабря 2022
Related video