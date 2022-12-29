У Дэмьена Шазелла есть двухчасовая версия «Вавилона», снятая на iPhone

Она была снята на заднем дворе дома режиссера при участии всего двух актеров.

В новом интервью изданию Entertainment Weekly Дэмьен Шазелл рассказал о том, что обладает двухчасовой бюджетной версией своего фильма «Вавилон», снятой на обычную камеру iPhone на заднем дворе его дома.

По словам режиссера, во время подготовки к съемкам масштабной исторической картины он решил записать его полную репетицию с актерами Диего Калвой Эрнандесом, сыгравшим в фильме Мэнни Торреса, и Оливией Хэмилтон, исполнившей роль режиссера Рут Адлер. Сам Калва Эрнандес добавил, что их собрание на заднем дворе было «очень необычной ситуацией».

Действие «Вавилона» разворачивается в 20-х годах прошлого века, когда Голливуд начинает переходить от немого кино к звуковому. Радикальные перемены в киноиндустрии затрагивают жизни и карьеры самых разнообразных людей, в том числе главных героев: звезды уходящей немой эпохи Джека Конрада (Брэд Питт), многообещающей молодой актрисы Нелли Ларой (Марго Робби), уже упомянутого Мэнни (Калва Эрнандес) и джазового трубача Сидни Палмера (Джован Адепо). Критики приняли картину крайне неоднозначно, на данный момент ее рейтинг на агрегаторе RottenTomatoes составляет всего 55%.