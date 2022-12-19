Играют играючи: самые интересные сериалы про детей

У взрослых актеров в голове что? Перфекционизм, Станиславский и экзистенциальный кризис. А у юного лицедея на съемочной площадке игра, веселье и приключение.

Во втором сезоне сериала «Манюня» детей-актеров задействовано еще больше, ведь знакомые всем хулиганки едут в пионерский лагерь. Убедиться в том, насколько умело и ярко современное поколение воссоздает атмосферу советского детства можно начиная с 15 декабря в онлайн-кинотеатре Okko. А пока предлагаем вспомнить еще 9 отличных сериалов с детьми и про детей.

Все, допрыгались подружки — ссылают их в пионерский лагерь, и не в какой-то волшебный «Артек», а в малоизвестный и непонятный «Колагир». Манюня (Екатерина Темнова), Наринэ (Карина Каграманян) и Каринэ (Карине Мнацаканян) уверены, что впереди у них три недели свободной и развеселой жизни с играми, кострами и свободой от вечных нравоучений взрослых. Однако лагерная жизнь оказывается тем еще испытанием: еда невкусная, воспитатели строгие, а некоторые пионеры такие вредные. Но когда бы эти отчаянные девчушки боялись трудностей?

Дети не взрослеют, родители не старею, а лето и бабушкины пирожки не заканчиваются — идеальное детство. Как и первый, второй сезон «Манюни» пропитан ностальгией, теплом и светом, а хулиганских выходок еще больше — рыжая оторва вовлекает в них всех детей и с ней не могут справиться ни пионервожатые, ни сторож с ружьем, а бабушка Роза, единственная, кто может присмирить Манюню, далеко.

В этом фантастическом мире у каждого человека есть свой дух-компаньон с характерными для его владельца качествами. У маленькой Лиры (Дафни Кин) это деймон Пантелеймон. Героиня живет в особняке своего дяди и дружит с поваренком Роджером. Неожиданно друг пропадает, и отчаянная Лира решает отыскать его. Из помощников у нее только Пантелеймон и волшебное устройство, которое говорит правду.

Телеадаптацию трилогии фантастических романов Филипа Пуллмана можно сравнить с миром Гарри Поттера, но только сюжетно сложнее, визуальнее насыщеннее и напичканной философскими идеями. Главную роль исполняет Дафни Кин, актерскую игру которой уже оценили в «Логане», и девочка, которой на момент съемок было 13 лет, снова превосходно ведет сериал..

Когда деревья были большими, а наши родители маленькими (или молодыми), в 1974 году, появился комедийный сериал про детей и посвященный детям. Сначала в кинотеатрах перед основным сеансом, а потом и на телеэкранах зазвучала веселая заставка с рыжим мальчуганом, которая предвещала несколько новелл с юными актерами, всегда интересных и смешных. Киножурнал, как раньше называли этот формат, изначально был призван передавать октябрятам и пионерам нравоучения в форме сатиры, словно детский вариант «Фитиля».

Страна менялась, но «Ералаш» продолжал жить, умело подстраиваясь под новые поколения. В 2018 году была продемонстрирован 1000-й ролик! Снимать юмористические сюжеты про детей продолжили и после смерти основателя Бориса Грачевского в 2021 году. Удивительно и то, что большинство шуток остаются понятными и актуальными десятки лет спустя, и представители поколений Z, Alpha или iGeneration рассмеются над проделками тех, кто теперь уже пенсионер.

Детство Шелдона

Зритель-то знает, что Шелдон Купер (Иэн Армитидж) вырастет в блестящего ученого, получившего Нобелевскую премию, но вот родители и окружающие пока видят в нем только зануду, который вместо того, чтобы наслаждаться детством, как его сестра-близняшка Мисси (Реган Реворд), проводит дни в учебе и чтении. Но как они вынуждены терпеть его невыносимый характер и завышенные требования к порядку и санитарии, так и он мучается, пытаясь хоть как-то реализовать свой невероятный интеллект в маленьком техасском городке.

В невероятно успешной гик-комедии «Теория Большого взрыва» Шелдон был самым раздражающим персонажем, но без него шоу вообще не состоялось. Сериал-приквел о его детстве снят в абсолютно другое манере: лишен закадрового смеха, насыщен продолжительными красивыми сценами и окрашен в более теплые тона. Юный Иэн Армитидж просто великолепен в роли не по годам развитого вундеркинда, в комплекте с идеальным галстуком-бабочкой и непоколебимой решимостью возмущаться нарушениями школьного кодекса одежды и гигиены.

Волею судеб из престижной британской школы Илья оказался в обычной московской. Эмпатичный подросток пытается найти свое место в этом разношерстном коллективе и случайно открывает у себя талант — разговорить любого собеседника. Он и его одноклассники, из поколения социальных сетей и видеострима, решают создать скандальный контент и запускают съемки ток-шоу, на котором школьники обсуждают не какие-то сферические проблемы в вакууме, а реальные истории, произошедшие с ними: преследование, депрессия, разногласия с родителями.

Даже зрители возраста 20+ могут не всё понять в «Лэйт Найт Скул», хотя персонажи говорят на чистом русском языке. Создавая сериал о подростках и предназначенное только для них, шоураннеры не стали угождать взрослым красивой, но неестественной речью, а разрешили героям говорить так, как они говорят в школах, во дворах и на тусовках. Может поэтому молодые актеры так расслаблены и спокойны на экране, словно вокруг них не камеры, а знакомые школьные интерьеры. На проблемы, которые поднимают они в своем ток-шоу, стоит обратить и взрослым зрителям, чтобы понимать, что беспокоит современных детей.

Ученики этой сеульской школы Кирин все как один одаренные музыканты, певцы и танцоры. Иначе они бы не попали сюда, т.к. здесь готовят тех, кто будет блистать на сцене и экранах и покорять миллионы миллионов. У каждого ученика своя история: деревенский паренек Сон Сам-дон пришел сюда, чтобы завоевать любовь будущей певицы Ко Хе-ми, Джин Гук хочет стать лучшим танцором в мире, а Джейсон оказался здесь по обмену. Все их объединяют талант и желание стать звездой, и они сделают все, чтобы мечта осуществилась.

Европейский зритель уже знает, кто такие звезды K-pop, а теперь поймет и откуда они берутся. Юные актеры талантливы не меньше своих персонажей и у себя на родине, в Южной Корее, очень популярны. Они сами прошли тот сложный путь, что разыгрывают на экране, ведь корейские айдолы это не просто одаренные природой актеры и певцы, а истинные трудяги, работающие на износ.

Взрослые в этом мире остались только в воспоминаниях. Из-за неизвестного вируса в альтернативной Сицилии умерли все, кто перешел границу пубертатного возраста. Мир принадлежит детям, которым приходиться выживать без электричества и медицины, выискивая остатки продуктов в разоренных городах. 13-летняя Анна (Джулия Драготто) делает все возможное, чтобы обеспечить безопасность своего младшего брата Астора (Алессандро Пекорелла), но его похищает опасная банда.

Это постапокалиптический сериал про детей вряд ли подходит юным зрителям — слишком много в нем отчаяния, страхов и жестокости. Но в то же время «Анна» полна надежды и удивления. В касте, полностью состоящем из новичков или почти новичков, практически нет актеров старше 18 лет и каждый из них великолепен в своей игре, в своем персонаже. А некоторые образы очень сложны и многогранны даже для профессионального взрослого актера.

Вроде ничего необычного — просто семья: мама, папа и дети. Но пробовали вы когда-нибудь растить трех мальчуганов? Каждый день такой семьи это целая история, наполненная проблемами, заботами и… невероятным счастьем. Папа Саша (Александр Самойленко) и мама Маша (Мария Порошина) познают все радости родительства с Тимофеем, Ильей и Максом. Один не хочет спать, второй устраивает дома футбольный матч, а третий задает такие каверзные вопросы, что взрослые теряют дар речи.

Всегда интересно посмотреть, как живут другие семьи и решают свои проблемы в быту, в школе и в личной жизни. Сериал, похожий на американский ситком «Женаты… с детьми» (даже диван такой же есть), но больше интересен тем, что сохраняет российскую действительность, как в «Ворониных» или «Сватах». Кстати актёр, играющий старшего сына Тимофея, это родной сын Александра Самойленко.

В далеком будущем человечество уничтожило само себя и свою планету. Земля разрушена, жить на ней невозможно. Один из ученых, обнаруживший условно пригодную для жизни планету Kepler-22b, отправляет туда корабль с двумя андроидами, называющими себя Матерью (Аманда Коллин) и Отцом (Абубакар Салим), и шестью эмбрионами. Их миссия — вырастить детей и дать людям второй шанс.

Прелести материнства и отцовства в сериале Ридли Скотта познают теперь роботы. Андроид Мать пытается не только обеспечить всем необходимым шестерых детей в очень некомфортных условиях, но и дать им правильное воспитание. Насколько оно верное — узнавать придется несколько сезонов, но не менее интереснее философских вопросов наблюдать, как растут дети на враждебном ландшафте этой странной планеты, поскольку быстро начинают возникать осложнения, такие как нападение хищных монстров или появление непрошенных гостей, которые жаждут забрать их у андроидов.

Очень странные дела

В 1983 году в вымышленном городе Хокинс, штат Индиана, таинственным образом исчезает мальчик Уилл Байерс (Ноа Шнапп). Его мать Уилла Джойс (Вайнона Райдер) убеждает, что сын телепатически обращается к ней и просит о помощи, но все люди в городе уверены, что она слегка помешалась из-за горя. Три лучших друга Уилла Майк, Дастин и Лукас (Финн Вулфхард, Гейтен Матараццо и Калеб Маклафлин) отправляются на его поиски и обнаруживают странную девочку (Милли Бобби Браун), которая обладает невероятными способностями. Она и пропавший мальчик оказываются связаны опасным подземельем.

Сериал выглядит как этакое сочетание классики Стивена Спилберга и «Секретных материалов», но только с детьми в главных ролях. Тайные эксперименты, глубокие подземелья и правительственные заговоры — все это разыгрывают актеры, которым в первом сезоне было чуть больше 10 лет. Дети-исполнители здесь особенно очаровательны — они разговаривают как настоящие дети, конфликтуют и поддерживают друг друга очень реалистичным образом. А особенно сенсационна Милли Бобби Браун в роли Одиннадцати. Она таинственная и странная, но одновременная симпатичная и хрупкая.

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