Хью Джекман утверждает, что появление Росомахи в «Дэдпуле 3» не будет противоречить «Логану»

Хью Джекман, готовящийся вновь исполнить роль Росомахи в фильме «Дэдпул 3», заявил, что его появление в будущей картине не будет противоречить сюжету «Логана» (2017), в финале которого его персонаж погиб.

Сразу после анонса третьей части «Дэдпула» многие фанаты гадали о том, каким именно образом состоится возвращение Росомахи. Во время недавнего появления в передаче SiriusXM актер заверил, что поклонникам не о чем беспокоится:

«Его появление станет возможным благодаря этому устройству, которое позволяет персонажам Marvel перемещаться по времени. Так что нам не придется никак вмешиваться в события «Логана», что очень важно лично для меня и для всех фанатов, вероятно, тоже».

Похожее заявление ранее сделал Райан Рейнольдс:

«Действие «Логана» разворачивается в 2029 году. Это отдельный временной отрезок. Росомаха умер в этом фильме, и мы никак не будем менять этот факт».

Судя по комментариям, Джекман сыграет либо совершенно новую версию Росомахи, которую зрители еще не видели, или же ту же версию Росомахи, но еще до смерти героя в 2029 году.

В любом случае, далеко не все причастные к созданию «Логана» люди обеспокоены возвращением Джекмана. Например, режиссер картины Джеймс Мэнголд написал в своих социальных сетях, что даже если Джекман бесцеремонно вмешается в сюжет «Логана», это никак не повлияет на то, каких успехов смогла достичь эта картина:

«Я хорошо отношусь к возвращению Росомахи! «Логан» навсегда останется великим фильмом. Поэтому вернется ли герой через мультивселенную или приквел, искривление времени или червоточину, или вовсе без объяснения причин — это не так важно. Мне просто не терпится увидеть, что приготовят для фанатов мои дорогие друзья Райан Рейнольдс и Хью Джекман!»

Премьера «Дэдпула 3» состоится 8 ноября 2024 года. Съемки фильма начнутся в мае 2023 года.