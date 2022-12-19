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Киноафиша Новости Джонни Депп вернулся к роли Джека Воробья в специальном видео для 11-летнего фаната

Джонни Депп вернулся к роли Джека Воробья в специальном видео для 11-летнего фаната

19 декабря 2022 11:50
Джонни Депп вернулся к роли Джека Воробья в специальном видео для 11-летнего фаната

Также продюсер Джерри Брукхаймер прокомментировал возможное участие Деппа в новой части «Пиратов Карибского моря».

На днях Джонни Депп вновь вернулся к образу капитана Джека Воробья, сделав это из самых благородных соображений. В рамках благотворительной программы фонда Make-A-Wish Foundation, исполняющего мечты неизлечимо больных детей, актер записал трогательное видеообращение для одного из своих юных поклонников.

Ролик посвящен одиннадцатилетнему фанату звезды по имени Кори. Мальчик перенес несколько сложных операций по пересадке сердца и теперь ему оказывают паллиативную медицинскую помощь. Пережить тяжелые времена ребенку помогала франшиза «Пираты Карибского моря», а само же видео Деппа появилось на YouTube-канале паренька.

«Я слышал, что в наши дни многие говорят о некой штуке под названием YouTube. Я ничего не смыслю в этом, но почему бы и нет? Думаю, это замечательное развлечение — объединяться в одном пространстве, при этом находясь далеко друг от друга. Любопытно, мощно и странно», — говорит актер в видео.

В завершении Депп пожелал удачи мальчику и пообещал следить за его YouTube-каналом.

В то же время продюсер «Пиратов Карибского моря» Джерри Брукхаймер высказался о потенциальном возвращении Деппа в пиратскую франшизу:

«Мы по-прежнему работаем над этим вопросом. Пока нет ничего определенного, но мы продолжаем маленькими шажками двигаться к реализации сценария».

Ранее в разработке пребывали сразу два новых проектов в рамках «Пиратов Карибского моря». Предполагается, что один из них — прямое продолжение основной киносерии, а вторым был спин-офф во главе Марго Робби. В итоге последний проект заморозили, благодаря чему вновь заговорили о возможном возвращении Деппа.

Фото: Disney
Александр Цикалов
Александр Цикалов
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