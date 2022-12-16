Вышел трейлер фильма «Марс Один», который Бразилия выдвинула на «Оскар»

Кинокомпания Array представила трейлер семейной драмы «Марс Один», выдвинутой Бразилией на премию «Оскар» в этом году.

В центре сюжета — темнокожее семейство Мартинов из низов бразильского среднего класса, живущее на окраине крупного города. Только что в стране состоялась инаугурация нового президента крайне правых взглядов, поэтому Мартины начинают чувствовать опасность, витающую в воздухе. Мать Терсия думает, что она проклята после одной неожиданной встречи. Ее муж стремится сделать из их сына профессионального футболиста, но сам мальчик втайне мечтает изучать астрофизику и колонизировать Марс. Тем временем старшая дочь задумівается о том, чтобы сбежать из дома.

Снял фильм Габриел Мартинс, ранее принявший участие в создании картины «В сердце мира». «Марс Один» стал его первым сольным режиссерским проектом. Картина была впервые показана на фестивале «Сандэнс» в этом году. После этого «Марс Один» был удостоен приза жюри в категории «Выдающийся международный художественный фильм» на фестивале Outfest в Лос-Анджелесе и приза жюри в номинации «Лучший полнометражный художественный фильм» на кинофестивале BlackStar.

Президент Array Тилан Джонс рассказывает о фильме следующее:

«Габриэлу Мартинсу удалось сделать свой сольный режиссерский дебют многослойной эмоциональной драмой. Кроме того, этот фильм стал первой работой темнокожего бразильского режиссера, избранной для представления страны на премии «Оскар» в категории «Лучший фильм на иностранном языке».

«Марс Один» выйдет в ограниченный мировой прокат и на Netflix 5 января.