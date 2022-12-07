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Киноафиша Новости «Ёлки 9» успешно стартовали в российском прокате

«Ёлки 9» успешно стартовали в российском прокате

7 декабря 2022 16:02
«Ёлки 9» успешно стартовали в российском прокате

Фильм стал вторым самым успешным российским проектом года по дебютным сборам.

По информации ЕАИС, праздничная комедия «Ёлки 9» за свой первый уикенд в российском прокате смогла собрать 126 млн рублей.

Премьера новой части долгоиграющей новогодней франшизы состоялась 1 декабря. За прошедшую неполную неделю проката картина заработала 154 млн рублей. Таким образом, «Ёлки 9» смогли стать вторым лучшим фильмом российского проката этого года по дебютным сборам, уступив лишь фэнтезийному боевику «Сердце пармы». Кроме того, фильму удалось существенно превзойти показатели предыдущей части серии, «Ёлок 8», заработавших за все время лишь 70 млн рублей.

Главные роли в «Ёлках 9» исполнили Фёдор Добронравов («От печали до радости»), Евгений Кулик («Пара из будущего»), Елена Валюшикна («Укрощение свекрови») и Виктория Агалакова («Нулевой пациент»). Традиционно фильм представляет собой сборник новелл, происходящих с различными героями в канун Нового года. На этот раз деревня Глухарево во главе с дедом Василием (Добронравов) готовится к визиту зарубежной кинозвезды, в Тюмени домохозяйка Лариса (Валюшикна) стремится выиграть спор с мужем, а в Екатеринбурге ролевик Федя (Кулик) разрывается между товарищеским долгом и семейным счастьем.

Фото: Bazelevs
Михаил Кручинин
Михаил Кручинин
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