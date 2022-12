Леди Гага воспроизвела знаменитый танец Дженны Ортеги из сериала «Уэнсдэй»

Леди Гага присоединилась к популярному интернет-тренду и повторила знаменитый танец Дженны Ортеги из сериала «Уэнсдэй». Недавно в сети начало появляться множество роликов с повторением этой танцевальной сцены, которая уже успела обрести культовый статус. Хотя в шоу героиня исполняла движения под композицию Goo Goo Muck 1981 года группы The Cramps, многие пользователи использовали в качестве музыкального сопровождения песню Гаги Bloody Mary из альбома Born This Way 2011 года, из-за чего фанаты сериала начали ждать реакции певицы на разгоревшийся тренд.

Сама Ортега также отреагировала на эти видео в своих социальных сетях:

«Я вижу, что вы повторяете мой танец под песню Bloody Mary Леди Гаги. Я так понимаю, она управляет армией маленьких монстров. Мне это нравится».

«Маленькими монстрами» зачастую называют поклонников Гаги.

Позже Гага ответила ей:

«Казнить Уэнсдэй! Добро пожаловать в мое царство, можешь заходить в любое время (и возьми с собой Вещь, мы любим лапы)».

Наконец, певица разместила в своем интернет-аккаунте черно-белое видео, в котором повторила движения Ортеги. Для ролика она облачилась в готический образ, соответствующий духу оригинального сериала. Леди Гага станцевала под каноничную Goo Goo Muck, хотя позже многие фанаты выпустили свои версии под ускоренную Bloody Mary.

Официальный аккаунт Netflix также сделал репост этой публикации с подписью: «Мать монстров прибыла в академию Невермор». Ранее стало известно, что «Уэнсдэй» стала третьим по популярности англоязычным проектом сервиса.