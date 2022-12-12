Смотрите фильмы за 1
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Проклятье: Разгадка" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Новости Леди Гага воспроизвела знаменитый танец Дженны Ортеги из сериала «Уэнсдэй»

Леди Гага воспроизвела знаменитый танец Дженны Ортеги из сериала «Уэнсдэй»

12 декабря 2022 13:01
Леди Гага воспроизвела знаменитый танец Дженны Ортеги из сериала «Уэнсдэй»

В качестве саундтрека певица использовала каноничную Goo Goo Muck.

Леди Гага присоединилась к популярному интернет-тренду и повторила знаменитый танец Дженны Ортеги из сериала «Уэнсдэй». Недавно в сети начало появляться множество роликов с повторением этой танцевальной сцены, которая уже успела обрести культовый статус. Хотя в шоу героиня исполняла движения под композицию Goo Goo Muck 1981 года группы The Cramps, многие пользователи использовали в качестве музыкального сопровождения песню Гаги Bloody Mary из альбома Born This Way 2011 года, из-за чего фанаты сериала начали ждать реакции певицы на разгоревшийся тренд.

Сама Ортега также отреагировала на эти видео в своих социальных сетях:

«Я вижу, что вы повторяете мой танец под песню Bloody Mary Леди Гаги. Я так понимаю, она управляет армией маленьких монстров. Мне это нравится».

«Маленькими монстрами» зачастую называют поклонников Гаги.

Позже Гага ответила ей:

«Казнить Уэнсдэй! Добро пожаловать в мое царство, можешь заходить в любое время (и возьми с собой Вещь, мы любим лапы)».

Наконец, певица разместила в своем интернет-аккаунте черно-белое видео, в котором повторила движения Ортеги. Для ролика она облачилась в готический образ, соответствующий духу оригинального сериала. Леди Гага станцевала под каноничную Goo Goo Muck, хотя позже многие фанаты выпустили свои версии под ускоренную Bloody Mary.

Официальный аккаунт Netflix также сделал репост этой публикации с подписью: «Мать монстров прибыла в академию Невермор». Ранее стало известно, что «Уэнсдэй» стала третьим по популярности англоязычным проектом сервиса.

Фото: Netflix
Михаил Кручинин
Михаил Кручинин
Больше новостей в
Телеграм Вконтакте Я.Дзен
Комментировать
«Мои дети – самая важная часть моей жизни»: эксклюзивное интервью с актрисой театра и кино Еленой Подкаминской «Мои дети – самая важная часть моей жизни»: эксклюзивное интервью с актрисой театра и кино Еленой Подкаминской Читать далее 24 ноября 2022
Кто станет новым преследователем Уэнсдэй: 5 версий Кто станет новым преследователем Уэнсдэй: 5 версий Читать далее 8 декабря 2022
Чудо не за горами: Киноафиша приглашает на показ фильма «Чук и Гек. Большое приключение» Чудо не за горами: Киноафиша приглашает на показ фильма «Чук и Гек. Большое приключение» Читать далее 12 декабря 2022
10 крутых пасхалок в «Уэнсдэй», которые вы могли не заметить 10 крутых пасхалок в «Уэнсдэй», которые вы могли не заметить Читать далее 8 декабря 2022
«Ёлки 9»: полное обновление франшизы «Ёлки 9»: полное обновление франшизы Читать далее 10 декабря 2022
Тест: кто твой деймон? Тест: кто твой деймон? Читать далее 9 декабря 2022
Второй сезон «Уэнсдэй»: все, что нам известно на данный момент Второй сезон «Уэнсдэй»: все, что нам известно на данный момент Читать далее 12 декабря 2022
5 рождественских фильмов для изучения английского 5 рождественских фильмов для изучения английского Читать далее 11 декабря 2022
Праздник к нам приходит: 5 сериалов, действие которых происходит в Рождество Праздник к нам приходит: 5 сериалов, действие которых происходит в Рождество Читать далее 10 декабря 2022
Тест: угадай известный фильм по зимнему кадру Тест: угадай известный фильм по зимнему кадру Читать далее 8 декабря 2022
Микротоки и не только: какие процедуры помогают Дженнифер Энистон выглядеть моложе Микротоки и не только: какие процедуры помогают Дженнифер Энистон выглядеть моложе Читать далее 9 декабря 2022
Related video