В 2023 году Гай Ричи собирается снять сразу два крупных фильма

В последние несколько лет Гай Ричи демонстрирует невероятную плодовитость — режиссер запускает новые проекты еще до выхода действующих. В ближайшие годы он совершенно не планирует сбавлять темп. В 2023 году кинематографист собирается снять сразу два крупных фильма.

В феврале кинематографист приступит к производству шпионского боевика про Вторую мировую «Министерство неджентльменских приемов ведения войны», ведущие роли в котором сыграют Генри Кавилл и Эйса Гонсалес. После, ориентировочно в конце 2023 года, он надеется запустить в производство игровой ремейк мультфильма Disney «Геркулес», исполнительными продюсерами которого выступают создатели «Мстителей: Финал» братья Энтони и Джо Руссо.

О своих планах Ричи поделился в рамках международного кинофестиваля на Красном море, который он посетил в перерыве съемок многосерийного спин-офф «Джентльменов»:

«Раньше я снимал один фильм в год, но я бы очень хотел снимать по три. Все банально просто — мне очень нравится процесс и для меня это не тяжелая работа. Даже находясь тут, я с головой в работе. Мы закончили смену «Джентльменов» в 4:30 утра, а уже через час я был в самолете. Сейчас я с вами, потом на площадке, потом снова сяду в самолет. Все идет гладко, пока не начинаешь слишком заигрываться со сменой часовых поясов, но я чертовски счастлив этим заниматься».

Уже 5 января в российский прокат выходит комедийный боевик Ричи «Операция «Фортуна»: Искусство побеждать», а недавно он закончил производство военного экшена с Джейком Джилленхолом «Завет».