Микротоки и не только: какие процедуры помогают Дженнифер Энистон выглядеть моложе

Звезда «Друзей» и «Утреннего шоу» Дженнифер Энистон в 53 года выглядит просто потрясающе и при этом является одной из главных противниц ботокса и пластики в Голливуде. Вместе с главным врачом Клиники медицины кожи Лелявской Марией Геннадьевной разбираемая, к каким омолаживающим процедурам прибегает актриса и делала ли она все-таки уколы ботулотоксина.

Тип кожи Дженнифер Энистон

У актрисы сухой тип кожи. Она тонкая, с чуть заметным румянцем просвечивающих сосудов. На такой быстрее появляются морщины.

SMAS-лифтинг ULTHERA и ботулинотерапия

У Дженнифер Энистон усталый тип старения. Достаточно неярко выраженная носослезная борозда и сохранившийся овал лица, по мнению эксперта, говорят о выполнении SMAS-лифтинга. У актрисы достаточно активная мимика, но при этом нет глубоких морщин в зонах лба и межбровья. Эксперт предпологает, что Дженнифер все-таки прибегает к процедуре введения нейропротеина (ботулинотерапии), хотя и заявляет, что всегда была ярой противницей любых инъекций.

Дженнифер Энистон

Микротоковая терапия

Базовая процедура, которая очень нравится Энистон, способствует уменьшению отечности и, вероятно, делает овал лица актрисы очерченным и подтянутым. Токи очень низких показателей, проникая в кожу, нормализуют тонус сосудов, улучшают отток жидкости.

«Соответственно, уходят отеки, уменьшается воспаление и ответ на все последующие процедуры будет намного лучше».

Утреннее шоу

Лазерная шлифовка

Лазерную шлифовку Дженнифер Энистон делала несколько раз. Процедура прекрасно справляется с широким спектром задач. Во-первых, выравнивает тон кожи за счет разрушения даже глубоко располагающегося пигмента. А во-вторых, благодаря прогреву и разрушению старого коллагена лазерная шлифовка стимулирует выработку новых, более упругих спиралей коллагена, что способствует выравниванию рельефа. Процедура уменьшает глубину рубцов и разглаживает морщины, поэтому позволяет Дженнифер выглядеть моложе.

Утреннее шоу

Thermage

В интервью актриса рассказывала, что несколько раз прибегала к процедуре Thermage. Это радиочастотный монополярный лифтинг. Радиоволна за счет своего глубокого проникновения дает выраженный лифтинг и делает овал лица более очерченным. Такой эффект достигается за счет мощного разогрева, который формирует плотный каркас из коллагена. Показания для процедуры – усталый (как у Дженнифер) и деформационный типы старения, сниженный тонус кожи, нечеткий овал лица, второй подбородок, выраженные носогубные складки и опущение бровей.

Дженнифер Энистон

Инфракрасная сауна

Попробовать инфракрасную терапию Дженнифер Энистон посоветовала ее коллега по «Друзьям» Кортни Кокс. У обеих актрис дома установлены кабины с инфракрасным излучением. Дженнифер ходит в сауну пару раз в неделю после тренировок в зале. Показания для инфракрасной терапии – локальные жировые отложения, целлюлит, мышечное и нервное перенапряжение. Процедура помогает уменьшить отечность и держать тело в тонусе.

«Инфракрасное излучение дает равномерный легкий и глубокий разогрев тканей, тем самым улучшая их кровоснабжение. Терапия оказывает хороший эффект после спортивных нагрузок, а вот для кожи не всегда полезна. С ней нужно быть очень осторожным тем, у кого есть пигментация на лице. Прогрев инфракрасным излучением может усилить ее».

Пышка

Регулярное использование солнцезащитного крема

Дженнифер Энистон знает, что солнечные лучи вызывают преждевременное старение. Ультрафиолетовое излучение проникает глубоко и достигает клеток кожи. УФ-лучи разрушают эластин, который отвечает за упругость. В результате кожа становится дряблой и на ней появляются морщины. По этим причинам актриса не любит загорать и регулярно использует солнцезащитный крем с высокой степенью защиты.

Утренее шоу

Умывание холодной водой

Каждый свой день Дженнифер Энистон начинает с того, что погружает лицо в холодную воду около двадцати пяти раз. Так она пытается взбодриться и избавиться от отечности после сна. Однако врач считает, что вода для умывания должна быть не холодной, а прохладной. Главный врач Клиники медицины кожи Лелявская Мария Геннадьевна рассказывает: