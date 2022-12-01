Адреналин зашкаливает: 5 новых американских боевиков, которые вам стоит посмотреть

За последние недели в кинотеатрах и на цифровых платформах прошли долгожданные премьеры множества американских боевиков, некоторые из которых уже успели покорить сердца даже самых придирчивых фанатов жанра. Чтобы помочь вам с выбором экшен-фильма по душе, мы расскажем о пяти горячих новинках сезона, которые вы можете увидеть не только в сети, но и на большом экране.

Где смотреть: кинотеатры

Два военных пилота, Джесси и Том, преодолев бок о бок многие тяготы и испытания Корейской войны, стали настоящими близкими друзьями и братьями по оружию. Во время очередного вылета одного из летчиков подбивают, из-за чего он терпит крушение в самом центре вражеской территории. Командование не видит смысла тратить ценное время и людей для организации спасательной миссии и решает оставить солдата на произвол судьбы. Однако преданное сердце его товарища чувствует, что в жизни не всегда стоит слепо подчиняться приказам.

Исторический боевик «Двойная петля», безусловно, станет одной из самых громких кинотеатральных новинок этого декабря. Новый фильм режиссера Джастина Дилларда («Чужак») — это не только брутальная история о настоящей мужской дружбе и товариществе, но и захватывающий воздушный экшен, уровень постановки в котором не перестает удивлять на всем протяжении просмотра. Главные роли исполнили Глен Пауэлл, которого многие зрители могут знать по мегахиту «Топ Ган: Мэверик», и Джонатан Мэйджерс, звезда недавнего «Локи» и будущего фильма «Человек-муравей и Оса: Квантомания».

«Двойная петля» в прокате с 1 декабря.

Двойная петля

Где смотреть: AppleTV+

Киллер Барракуда — настоящая легенда теневого криминального мира, одно упоминание которого способно вселить страх в сердца преступников. Но даже у него есть свои понятия о чести и морали. Однажды он знакомится с пятнадцатилетней девочкой Билли, попавшей в тяжелую жизненную ситуацию. Он пытается помочь ей, но внезапно его новая знакомая становится жертвой мафии. После этого Барракуда решает пойти против правил и объявляет войну своим бывшим работодателям.

Антонио Бандерас по праву считается одним из харизматичнейших героев боевиков всех времен. К сожалению, в последнее время его боевое мастерство не так часто можно увидеть на экране, однако недавний фильм Ричарда Хьюза «Барракуда» стал приятным исключением из этого правила. Картина позволяет насладиться как драматическим мастерством Бандераса, на которое здесь также выделяется достаточно экранного времени, так и посмотреть, как красиво испанец может ломать кости и выбивать зубы негодяям.

Барракуда

Где смотреть: Amazon Prime Video

Суровый детектив Джеймс Найт не привык играть по правилам. Однажды в канун Хеллоуина печально известная банда грабителей банков серьезно ранит его напарника. Желая воздать преступникам по заслугам, Найт начинает идти по их следам. Расследование приводит его в Нью-Йорк, где темное прошлое детектива внезапно настигает его, угрожая разрушить весь план мщения.

Весной этого года весь мир был потрясен тем, что Брюс Уиллис объявил об окончании своей карьеры из-за диагностированной у него афазии. К счастью, до того как культовая звезда навсегда пропадет с большого экрана, зрители смогут насладиться еще несколькими проектами с его участием, в которых он успел сняться до ухода из кино. Самым заметным из них, безусловно, является криминальная трилогия «Детектив Найт» режиссера Эдварда Дрейка. Первая часть, «Детектив Найт: Мерзавец», вышла на экраны совсем недавно и получила отличные отзывы от фанатов Уиллиса (89% на Rotten Tomatoes). Все картины серии были сняты одновременно, поэтому следующие части выйдут достаточно скоро: премьера второго фильма состоится 9 декабря, а третьего — 20 января.

Детектив Найт: Мерзавец

Восьмой отдел

Где смотреть: AMC+

Ветеран боевых действий Джек Атертон был приговорен к пожизненному заключению за жестокую расправу над бандой преступников, убивших всю его семью. Герой уже и не надеется когда-нибудь увидеть свет, но однажды к нему приходит таинственный человек, представившийся агентом правительственной службы. Он предлагает Джеку стать частью нового секретного отряда «Восьмой отдел», созданного для выполнения самых самоубийственных миссий по всему миру. Не желая проводить остаток своих дней за решеткой, герой соглашается на предложение.

В отличие от остальных фильмов подборки, премьера «Восьмого отдела» этой осенью прошла практически незамеченной. Поэтому именно сейчас настоящим фанатам боевиков настала пора наверстать упущенное, ведь новая картина режиссера Кристиана Сесмы, уже успевшего зарекомендовать себя как мастера жанра благодаря ленте «Сорвать куш», может похвастаться не только впечатляющими боевыми сценами, но и густой атмосферой жесткого шпионского триллера. В главных ролях здесь можно увидеть как относительных новичков, так и настоящих легенд кино — Дольфа Лундгрена и Микки Рурка.

Восьмой отдел

Где смотреть: AMC+, Кинопоиск

Габриэль Танкреди — бывший морской пехотинец, а ныне опасный преступник, прославившийся на весь криминальный мир своей жестокостью. Однажды ему поручают избавиться от молодой полицейской Ванессы, ставшей свидетельницей преступления, совершенного его боссом, Арнольдом Соломоном. Однако вместо того, чтобы выполнить очередной контракт, Габриэль решает уйти из бизнеса, спасти Ванессу и расправиться со всей огромной армией головорезов Соломона.

Заканчивает наш список новый фильм режиссера Джесси Джонсона («Коллекторы»). Если вы цените в боевиках задорную атмосферу и черный юмор, то «Белый слон» станет отличным выбором для просмотра. Картина может предложить своему зрителю гротескные, жестокие экшен-сцены, харизматичных героев и непрекращающийся вплоть до финальных титров парад кровавого веселья. Центральные роли исполнили харизматичный Майкл Рукер и прекрасная Ольга Куриленко, а главного негодяя сыграл сам Брюс Уиллис.