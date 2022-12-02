Третий сезон «Мандалорца» получил дату премьеры и обновленный трейлер

В рамках гик-мероприятия Comic Con в Сан-Паулу (CCXP) студия Lucasfilm представила полноценный трейлер третьего сезона «Мандалорца», который является расширенной и более масштабной версией проморолика, вышедшего в сентябре. Вместе этим была оглашена и официальная дата премьеры — следующая глава космического вестерна по вселенной «Звездных войн» стартует на стрим-сервисе Disney+ 1 марта 2023 года.

Действие продолжения развернется сразу после событий «Книги Бобы Фетта», когда молчаливый охотник за головами Дин Джарин (Педро Паскаль) вновь объединился с малышом Грогу. В предстоящих сериях покинувшая песчаный Татуин пара главных героев отправится на планету Мандалор, родину Дина Джарина. Там ему предстоит восстановить свою репутацию, испорченную после нарушения личного кодекса, когда он снял шлем. Ему придется урегулировать конфликт с Бо-Катан Крайз (Кэти Сакхофф), вновь встретиться с Грифом Каргой (Карл Уэзерс) и снова иметь дело с коварным Моффом Гидеоном (Джанкарло Эспозито).

Многие детали сюжета пока тщательно скрываются, но известно, что в числе приглашенных звезд на этот раз окажется звезда трилогии «Назад в будущее» Кристофер Ллойд, однако его роль будет иметь характер камео.

Создателями и исполнительными продюсерами «Мандалорца» являются Дэйв Филони и Джон Фавро. В рамках панели на CCXP Фавро анонсировал, что в новых сериях будет много интересных сюрпризов. Кроме того, будет значительно увеличен масштаб изображаемых событий, что подразумевает огромное количество космических сражений. Представленный ролик является наглядным свидетельством слов Фавро.