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Киноафиша Новости Мелиссу Барреру терроризируют страшные видения в трейлере хоррора «Призраки прошлого»

Мелиссу Барреру терроризируют страшные видения в трейлере хоррора «Призраки прошлого»

1 декабря 2022 12:50
Мелиссу Барреру терроризируют страшные видения в трейлере хоррора «Призраки прошлого»

Новый хоррор со звездой пятого «Крика» выйдет на экраны уже на следующей неделе.

Стриминговый сервис Tubi выпустил трейлер фильма ужасов «Призраки прошлого». Ведущие роли в картине сыграли Мелисса Баррера («Крик» 2022 года), Гай Бернет («Чикаго в огне»), Пол Эссимбр («За мной в Дэйзи Хиллс») и Кристен Харрис («Никто»).

По сюжету, Джули Риверс (Баррера), некогда потерявшая ребенка, после многих попыток наконец снова оказывается беременна. Вместе со своим мужем девушка решает переехать в новый дом, чтобы начать жизнь с чистого листа. В то же время доктор рекомендует ей строго соблюдать постельный режим и избегать малейших стрессов, дабы беременность прошла без осложнений. По началу Джули утомляют вечное однообразие ее нового положения. Однако вскоре она начинает замечать, что вокруг нее происходят необъяснимые таинственные явления. С каждым разом потусторонние проявления становятся все жутче. Они заставляют девушку столкнуться с ужасающими демонами своего прошлого, а всех окружающих — усомниться в ее психическом здоровье.

«Призраки прошлого» стали дебютной режиссерской работой Лори Эванс Тейлор. Ранее она писала сценарии для сериалов «Желание» и «Нечестные жестокие игры», однако новый хоррор станет для нее настоящим поворотным моментом в карьере. Она также выступает продюсером картины вместе с Баррерой.

Премьера «Призраков прошлого» состоится на Tubi 7 декабря этого года.

Фото: Tubi
Михаил Кручинин
Михаил Кручинин
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